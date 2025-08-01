Губернатор Челябинской области Алексей текслер пожелал успешного полета космонавту-земляку Олегу Платонову. Как заявил глава региона, южноуральцы будут ждать возвращения Платонова домой.
«Только что наш земляк Олег Платонов в составе международной экспедиции отправился в космос. Давайте пожелаем ему успехов, удачи и, конечно, возвращения домой. Мы будем его очень ждать», — заявил Текслер в telegram-канале.
Накануне старта экипажа корабля Crew Dragon глава Роскосмоса Дмитрий Баканов подтвердил готовность Платонова к миссии Crew-11. Баканов отметил, что Олег делился положительными впечатлениями о своих отношениях с другими членами экипажа, среди которых был американский астронавт Майкл Финк, активно использующий русский язык. Эмблема миссии, состоящая из трех больших звезд, символизирует страны-участницы — Россию, Японию и США.
В детстве Олег учился в школе № 103 Металлургического района Челябинска, закончил Краснодарское летное училище и Дальневосточный университет. Платонов войдет в историю как пятый российский космонавт, использовавший для своего полета возможности компании Илона Маска.
За последние годы Платонов стал вторым космонавтом из Челябинска, кто отправился покорять звездное пространство. С 21 сентября 2022 года по 27 сентября 2023 года в качестве бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» и космических экспедиций МКС-67/МКС-68/МКС-69в космосе находился Дмитрий Петелин.
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