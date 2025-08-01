«Они готовы убивать»: в Екатеринбурге ослепленный старик бросился под машины, спасаясь от малолеток

Пенсионер из Екатеринбурга Владимир Чичмарев пострадал от толпы подростков, заступившись за старушку в трамвае. Они пнули его в спину и ослепили струей из перцового баллона. Спасаясь, мужчина выбежал на проезжую часть. Подробности URA.RU рассказал сам пострадавший.
«Передо мной заходила в трамвай бабушка. Там расположилась группа подростков возраста 10-14 лет, задрав ноги на сиденье. Она им сказала: „Как люди-то сядут? Давайте убирайте“, и скинула ноги одного на пол. И вся эта ватага поднялась с криками: типа — „Ты че, старая“. А я на них цыкнул — „Прекратите птичий базар“», — рассказал Владимир.
Подростки мгновенно переключились на него, посыпались оскорбления и угрозы. Школьники орали: «Ты че, старый, куда лезешь, кто ты такой?».
«А я сказал: „Молодой человек, я с вами говорю на „вы“. Почему вы мне тыкаете?“. Но услышал в ответ лишь ругательства. „Здесь проблемы с вашим воспитанием, зеленая сопля“, — высказался в адрес одного из малолетних активистов Чичмарев. „Сейчас мы выйдем, и я тебя убью“, — пригрозил подросток. Свои слова он повторил несколько раз.
«Он маленький, но когда такая толпа, и есть ножик, всегда можно заколоть. Ну, я вышел на остановке возле киностудии, вся ватага побежала за мной. Один из них, покрупнее, стал догонять: „Ты назвал моего друга зеленой соплей!“. Я говорю: „А разве он не заслужил?“. И он пнул меня в спину», — вспоминает 71-летний мужчина.
Он не упал, но развернулся навстречу малолеткам и получил мощную струю из перцового баллона в лицо. «Будто мощный факел полетел мне в глаза с большого расстояния, примерно с трех метров. Сразу все зажгло, пропало зрение. Эта группа готова убивать, у них все роли распределены. Понимая, что они сейчас меня могут забить, я выбежал на проезжую часть», — рассказывает пенсионер.
Толпа из 10-12 человек не рискнула выбегать вслед за ним. Выкрикнув напоследок еще несколько ругательств и угроз, парни удалились в сторону парка Маяковского.
А мужчине помогли прохожие и пассажирка трамвая, которая видела безобразную сцену и снимала на телефон. Пенсионера отвели в магазин, где промыли глаза. Чичмарев и свидетельница написали заявление в полицию. Там уже начата проверка. Также пожилой человек прошел судебно-медицинское освидетельствование.
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