Как скорбел Нижний Тагил спустя год со дня обрушения дома на Вагонке: фоторепортаж

Дети принесли игрушки и цветы на могилы жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле

01 августа 2025 в 22:34 Размер текста - 17 +

Тагильчане почтили память погибших Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине обрушения жилого дома на Сибирской, 81. Ровно год назад в результате этой трагедии погибли 11 человек. В память о жертвах во дворе, где ранее находилось разрушенное здание, местные жители создали стихийный мемориал: здесь возлагают цветы, зажигают свечи и оставляют детские игрушки. О том, как прошел день траура, — в фоторепортаже URA.RU. С раннего утра к месту трагедии начали собираться жители Нижнего Тагила, не оставшиеся равнодушными к произошедшему. Прошел год с того момента, когда в результате трагических событий погибли как взрослые, так и дети. Еще год назад они вместе проводили время во дворе, а сегодня пришли отдать дань памяти своим друзьям и соседям. В полдень на городском кладбище собрались несколько десятков человек. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и молитвой. После завершения траурной церемонии многие направились к месту трагедии на улице Сибирской, 81, где продолжали возлагать цветы и зажигать свечи в знак скорби. Поминальные мероприятия продолжались до позднего вечера. Все собранные материалы о трагедии доступны в специальном сюжете на сайте URA.RU. Редакция агентства выражает глубочайшие соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Мы скорбим вместе с вами, разделяя вашу боль и горечь утраты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине обрушения жилого дома на Сибирской, 81. Ровно год назад в результате этой трагедии погибли 11 человек. В память о жертвах во дворе, где ранее находилось разрушенное здание, местные жители создали стихийный мемориал: здесь возлагают цветы, зажигают свечи и оставляют детские игрушки. О том, как прошел день траура, — в фоторепортаже URA.RU. С раннего утра к месту трагедии начали собираться жители Нижнего Тагила, не оставшиеся равнодушными к произошедшему. Прошел год с того момента, когда в результате трагических событий погибли как взрослые, так и дети. Еще год назад они вместе проводили время во дворе, а сегодня пришли отдать дань памяти своим друзьям и соседям. В полдень на городском кладбище собрались несколько десятков человек. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и молитвой. После завершения траурной церемонии многие направились к месту трагедии на улице Сибирской, 81, где продолжали возлагать цветы и зажигать свечи в знак скорби. Поминальные мероприятия продолжались до позднего вечера. Все собранные материалы о трагедии доступны в специальном сюжете на сайте URA.RU. Редакция агентства выражает глубочайшие соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Мы скорбим вместе с вами, разделяя вашу боль и горечь утраты.