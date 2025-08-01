«Четкое прояснение»: Лавров дал совет США

Лавров призвал США объективно оценить нарушение прав человека на Украине
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Лавров заявил, что в мире нет ни одной страны, кроме Украины, где бы был официально запрещен другой язык
Лавров заявил, что в мире нет ни одной страны, кроме Украины, где бы был официально запрещен другой язык Фото:

Администрация США должна объективно оценить нарушения прав человека на Украине, в том числе права русскоязычных граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Соединенные Штаты, которые в отличие от многих лицемеров в Евросоюзе искренне заинтересованы в обеспечении прав человека и нацменьшинств, могли бы дать объективную оценку подобной ситуации», — заявил Лавров. Его слова приведены на официальном сайте МИД РФ.

Он отметил, что прогресс в устранении первопричин украинского кризиса требует четкого прояснения позиций всех покровителей Киева по поводу действий украинского режима, направленных на истребление русского языка, образования, культуры и истории, а также на запрет канонического православия. Лавров уточнил, что нет ни одной другой страны, кроме Украины, где был бы официально запрещен какой-либо язык.

По его словам, США, в отличие от ряда стран Евросоюза, действительно заинтересованы в обеспечении прав человека и нацменьшинств и могли бы дать объективную оценку происходящему. Глава МИД подчеркнул, что ограничения на использование русского языка и преследование канонической православной церкви требуют международного внимания и справедливой оценки со стороны ведущих мировых держав.

Вопрос о статусе русского языка на Украине обострился после событий 2014 года, когда были приняты законы, ограничивающие его использование. В 2019 году был введен обязательный украинский язык во всех сферах. В этом году также обсуждался полный запрет русского языка в школах, включая общение на переменах.

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Администрация США должна объективно оценить нарушения прав человека на Украине, в том числе права русскоязычных граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Соединенные Штаты, которые в отличие от многих лицемеров в Евросоюзе искренне заинтересованы в обеспечении прав человека и нацменьшинств, могли бы дать объективную оценку подобной ситуации», — заявил Лавров. Его слова приведены на официальном сайте МИД РФ. Он отметил, что прогресс в устранении первопричин украинского кризиса требует четкого прояснения позиций всех покровителей Киева по поводу действий украинского режима, направленных на истребление русского языка, образования, культуры и истории, а также на запрет канонического православия. Лавров уточнил, что нет ни одной другой страны, кроме Украины, где был бы официально запрещен какой-либо язык. По его словам, США, в отличие от ряда стран Евросоюза, действительно заинтересованы в обеспечении прав человека и нацменьшинств и могли бы дать объективную оценку происходящему. Глава МИД подчеркнул, что ограничения на использование русского языка и преследование канонической православной церкви требуют международного внимания и справедливой оценки со стороны ведущих мировых держав. Вопрос о статусе русского языка на Украине обострился после событий 2014 года, когда были приняты законы, ограничивающие его использование. В 2019 году был введен обязательный украинский язык во всех сферах. В этом году также обсуждался полный запрет русского языка в школах, включая общение на переменах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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