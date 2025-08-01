За месяц до аварии на Ново-Московском тракте, где пострадала женщина-байкер, водитель Isuzu якобы становился виновником ДТП в Первоуральске. Тогда, по словам источника URA.RU, мужчина тоже сбил мотоциклиста.
«Он тогда мотоцикл также насадил правой передней частью своего авто. Он, видимо, просто не понимает, что создает реальную угрозу на дороге своим поведением», — сказал собеседник агентства.
Авария, в которой пострадала женщина, произошла утром 1 августа. По предварительным данным областного ГАИ, водитель иномарки выехал на встречку и врезался в байк. Мотоцикл отбросило в отбойник. Женщина получила черепно-мозговую травму и перелом голени. Ее госпитализировали в 36-ю больницу.
По неофициальным данным, мужчина отрицает вину в случившемся. «Уже все мотосообщество в курсе о сегодняшней аварии. Говорят, этот водитель сейчас ходит по улице возле ГИБДД, улыбается и смеется, разговаривая по телефону», — добавил собеседник агентства. Telegram-канал “Инцидент Заречный/Белоярский» отмечает, что у водителя Isuzu может быть около 98 штрафов, большинство из которых не оплачены.
На Ново-Московском тракте возле обелиска «Европа — Азия» 1 августа произошла серьезная авария с участием этого же водителя Isuzu, в результате которой мотоциклистка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимацию. В настоящее время обстоятельства происшествия проверяют сотрудники ГИБДД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!