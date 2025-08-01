«Все мотосообщество в курсе»: появились подробности страшной аварии у Екатеринбурга, где пострадала байкер

Водитель, влетевший в женщину-байкера, ранее сбивал мотоциклиста в Первоуральске
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Байкершу с тяжелыми травмами госпитализировали (архивное фото)
Байкершу с тяжелыми травмами госпитализировали (архивное фото) Фото:

За месяц до аварии на Ново-Московском тракте, где пострадала женщина-байкер, водитель Isuzu якобы становился виновником ДТП в Первоуральске. Тогда, по словам источника URA.RU, мужчина тоже сбил мотоциклиста.

«Он тогда мотоцикл также насадил правой передней частью своего авто. Он, видимо, просто не понимает, что создает реальную угрозу на дороге своим поведением», — сказал собеседник агентства.

Авария, в которой пострадала женщина, произошла утром 1 августа. По предварительным данным областного ГАИ, водитель иномарки выехал на встречку и врезался в байк. Мотоцикл отбросило в отбойник. Женщина получила черепно-мозговую травму и перелом голени. Ее госпитализировали в 36-ю больницу.

По неофициальным данным, мужчина отрицает вину в случившемся. «Уже все мотосообщество в курсе о сегодняшней аварии. Говорят, этот водитель сейчас ходит по улице возле ГИБДД, улыбается и смеется, разговаривая по телефону», — добавил собеседник агентства. Telegram-канал “Инцидент Заречный/Белоярский» отмечает, что у водителя Isuzu может быть около 98 штрафов, большинство из которых не оплачены.

На Ново-Московском тракте возле обелиска «Европа — Азия» 1 августа произошла серьезная авария с участием этого же водителя Isuzu, в результате которой мотоциклистка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимацию. В настоящее время обстоятельства происшествия проверяют сотрудники ГИБДД.

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За месяц до аварии на Ново-Московском тракте, где пострадала женщина-байкер, водитель Isuzu якобы становился виновником ДТП в Первоуральске. Тогда, по словам источника URA.RU, мужчина тоже сбил мотоциклиста. «Он тогда мотоцикл также насадил правой передней частью своего авто. Он, видимо, просто не понимает, что создает реальную угрозу на дороге своим поведением», — сказал собеседник агентства. Авария, в которой пострадала женщина, произошла утром 1 августа. По предварительным данным областного ГАИ, водитель иномарки выехал на встречку и врезался в байк. Мотоцикл отбросило в отбойник. Женщина получила черепно-мозговую травму и перелом голени. Ее госпитализировали в 36-ю больницу. По неофициальным данным, мужчина отрицает вину в случившемся. «Уже все мотосообщество в курсе о сегодняшней аварии. Говорят, этот водитель сейчас ходит по улице возле ГИБДД, улыбается и смеется, разговаривая по телефону», — добавил собеседник агентства. Telegram-канал “Инцидент Заречный/Белоярский» отмечает, что у водителя Isuzu может быть около 98 штрафов, большинство из которых не оплачены. На Ново-Московском тракте возле обелиска «Европа — Азия» 1 августа произошла серьезная авария с участием этого же водителя Isuzu, в результате которой мотоциклистка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимацию. В настоящее время обстоятельства происшествия проверяют сотрудники ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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