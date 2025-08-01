01 августа 2025

В ХМАО новорожденная с редким диагнозом провела в больнице более 1,5 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку каждую ночь подключают к аппарату ИВЛ
Девочку каждую ночь подключают к аппарату ИВЛ Фото:

В Сургуте (ХМАО) новорожденная девочка с уникальным диагнозом «Синдром Ундины» из-за риска остановки дыхания во сне провела в окружном перинатальном центре первые 1,5 года своей жизни. Как сообщила глава медучреждения Лариса Белоцерковцева, сейчас малышку ждет операция в Москве.

«Сегодня расскажу вам про девочку, которой своевременно был поставлен редкий диагноз — синдром врожденной центральной гиповентиляции, также известный как „Синдром Ундины“. Это редкое генетическое заболевание, при котором ребенок может перестать дышать во сне. В планах провести имплантацию стимулятора диафрагмального нерва в Москве, который поможет малышке спокойно дышать во сне», — поделилась Белоцерковцева в своем telegram-канале.

Главврач добавила, что девочка смогла жить дома благодаря двум аппаратам ИВЛ, которые ей предоставила больница. Во время сна маленькая пациентка дышит благодаря им. Такой случай единственный в Югре, отметила Белоцерковцева.

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В Сургуте (ХМАО) новорожденная девочка с уникальным диагнозом «Синдром Ундины» из-за риска остановки дыхания во сне провела в окружном перинатальном центре первые 1,5 года своей жизни. Как сообщила глава медучреждения Лариса Белоцерковцева, сейчас малышку ждет операция в Москве. «Сегодня расскажу вам про девочку, которой своевременно был поставлен редкий диагноз — синдром врожденной центральной гиповентиляции, также известный как „Синдром Ундины“. Это редкое генетическое заболевание, при котором ребенок может перестать дышать во сне. В планах провести имплантацию стимулятора диафрагмального нерва в Москве, который поможет малышке спокойно дышать во сне», — поделилась Белоцерковцева в своем telegram-канале. Главврач добавила, что девочка смогла жить дома благодаря двум аппаратам ИВЛ, которые ей предоставила больница. Во время сна маленькая пациентка дышит благодаря им. Такой случай единственный в Югре, отметила Белоцерковцева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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