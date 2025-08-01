НАБУ подтвердило обыски у бывшего замглавы офиса Зеленского

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил проведение обысков у бывшего заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака — Ростислава Шурмы. Следственные действия прошли по месту жительства Шурмы в районе Мюнхена, сообщает украинский «24-й телеканал» со ссылкой на заявление главы НАБУ.
«Поскольку эта информация является в данном случае уже медийной, более того, немецкая сторона сообщила, — то да, я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили. Особо комментировать, опять же, в силу закона я не могу ни перспективу данного уголовного производства, ни его суть», — заявил Кривонос в интервью телеканалу.
Подробности уголовного дела и причины обыска в отношении Шурмы глава НАБУ раскрывать отказался. Сообщается, что уведомление о проведении следственных действий поступило также и от немецких правоохранительных органов. Официальных комментариев со стороны самого Ростислава Шурмы или представителей его защиты на момент публикации не поступало.
Ростислав Шурма занимал должность заместителя главы офиса президента Украины до 2024 года. По данным украинских СМИ, его имя ранее не фигурировало в публичных антикоррупционных расследованиях. Ожидается, что детали дела могут быть раскрыты после завершения следственных мероприятий и согласования позиций с немецкими властями.
Обыски у бывшего заместителя главы офиса президента Украины Ростислава Шурмы проходят на фоне недавних масштабных следственных мероприятий, связанных с задержанием одного из руководителей НАБУ Руслана Магомедрасулова по подозрению в ведении бизнеса в России. Ранее украинские правоохранители проводили обыски у сотрудников НАБУ по делам о коррупции и предполагаемой торговле с Россией, что свидетельствует о продолжающемся противостоянии между президентом Украины и антикоррупционными органами.
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