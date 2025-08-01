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02:06
Молния ударила по таунхаусу под Москвой, вспыхнул пожар. Видео
01:50
Трампу доложили о намерении Индии отказаться от нефти из РФ
01:47
В Москве из-за мощной грозы началась задержка рейсов в Тюмень. Скрин
Редактору URA.RU Аллаярову продлили самую жесткую меру пресечения, несмотря на отсутствие доказательств
01:44
ВСУ столкнулись с разгромом в попытке взять реванш под Сумами
01:37
В Шереметьево произошел транспортный коллапс из-за мощнейшей грозы. Фото, видео
01:27
В Нижнем Тагиле водитель насмерть сбил несовершеннолетнего велосипедиста
Выяснилось, куда Трамп мог отправить атомные лодки для угрозы РФ
01:25
В райцентре ЯНАО названы сроки подготовки теплосетей к зиме
01:15
Пожелавший удалить легендарный альбом Гуфа столкнулся с неприятной правдой
01:08
Тропический ливень с грозой нагрянул в Москву и область. Видео
«Без ответа не останется»: в Госдуме прокомментировали угрозы Трампа ядерными подлодками
01:00
НАБУ подтвердило обыски у бывшего замглавы офиса Зеленского
00:46
Директора РЖД по энергокомплексу арестовали по делу о мошенничеству
00:35
В ХМАО новорожденная с редким диагнозом провела в больнице более 1,5 лет
Путин заявил о готовности РФ ждать переговоров с Украиной: главное об СВО 1 августа
00:27
Национализация ЮГК: арест счетов главы СК региона, шахта встала, акции рухнули
00:23
Внезапно скончался народный артист РСФСР Юрий Еремин
00:17
Производитель мороженого из Ижевска зарегистрировал компанию «Созвездие» в Перми
Трамп отправит атомные подлодки после перепалки с Медведевым: онлайн-трансляция
00:01
Гидрометцентр России дал прогноз на август для Кургана
01 августа 2025
23:56
В Екатеринбурге началось расследование о нападении подростков на пенсионера
23:42
Рейс Пулково-Шереметьево на 40 минут завис в воздухе. Видео
Трамп начал угрожать России ядерными подлодками после перепалки с Медведевым: все о публичной ссоре политиков
23:41
В ЯНАО технические неполадки привели к переносу нескольких речных маршрутов
23:39
В Пермском крае заблокировали продажу 305 тысяч упаковок опасных БАДов
23:35
Москву накрыла яркая гроза, ожидается сильнейший ливень. Видео
1
Главный скандал и преступление века: Трамп рассказал о фальсификации данных о вмешательстве РФ в выборы США
23:28
Выяснилось, почему софинансирование сбережений россиян задерживается
4
23:21
РКН начал проверять культовый альбом репера Гуфа
23:08
Футболисту ПСЖ грозит огромный срок по делу об изнасиловании
2
США приблизились к поражению сразу на двух фронтах
22:48
«Все мотосообщество в курсе»: появились подробности страшной аварии у Екатеринбурга, где пострадала байкер
1
22:44
Пентагон молчит после угрозы Трампа поднять ядерные подлодки из-за заявления Медведева
3
22:34
Как скорбел Нижний Тагил спустя год со дня обрушения дома на Вагонке: фоторепортаж
Трамп услышал от Путина неприятную для Штатов правду
22:32
Индекс Мосбиржи рухнул после угроз Трампа России ядерными подлодками
5
22:23
Скандал с Тимати, лечение в психбольнице и развод с Самойловой: рэперу Джигану — 40
22:22
Шестикилометровая пробка образовалась перед Чусовским мостом в Перми. Фото, видео
Путин ответил на ультиматум Трампа еще до встречи с Уиткоффом
22:16
В России впервые в мире внедрили возможность примерок на рынке частных сделок
22:13
«Четкое прояснение»: Лавров дал совет США
1
22:07
В Госдуме назвали цели, по которым ВС РФ могут ударить «Орешником»
«Был очень одинок»: что известно о жизни скончавшегося актера Максима Глотова
22:05
Трамп приказал разместить атомные подлодки в «соответствующих местах» из-за слов Медведева для сдерживания РФ
11
22:01
«Они готовы убивать»: в Екатеринбурге ослепленный старик бросился под машины, спасаясь от малолеток
6
22:00
Ливень подарил парку в Кургане еще одно озеро. Фото
1
Переговоры России и США по Украине зашли в тупик
22:00
Новый директор «Ямалавтодор» и увольнение главной пиарщицы ЗакСо: главные новости ЯНАО за 1 августа
22:00
Роман с МакSим, запой и крепкая семья: актеру Денису Никифорову исполняется — 48
21:48
В Британии рассказали, когда ВСУ сдадут один из главных городов в зоне СВО
1
Свердловские слухи: депутат не уследил за языком
21:44
Как избавиться от почкового клеща: безопасные способы спасти смородину
21:35
«Души разорваны в клочья»: Нижний Тагил погрузился в траур, вспоминая жертв большой трагедии
1
21:20
Лавров оценил контакты США и России по Украине
1
Украинский конфликт, первый «Орешник» и пошлины Трампа: главное со встречи Путина и Лукашенко на Валааме
21:14
Челябинский губернатор пожелал успеха земляку в космосе. Видео
1
21:11
Ракета Falcon-9 с российским космонавтом на борту стартовала к МКС. Видео
2
21:00
Лавров высказался о прямой войне между Россией и США
2
Тюменские слухи: вдова депутата ушла в сетевой маркетинг
20:57
На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение из-за аварии
1
20:53
Суд вынес приговор виновнику ДТП и власти ищут владельца памятника: главное в Кургане за 1 августа
20:48
Где отдохнуть на природе недалеко от Перми: базы отдыха для уикенда в августе
Путин и Лукашенко обсудили самые важные вопросы: как проходила встреча лидеров на Валааме. Фоторепортаж
20:45
Житель Златоуста возит молодоженов на восстановленном «Запорожце» 1963 года. Фото
1
20:37
В Ноябрьске сбили пятилетнего ребенка
20:37
В Тюмень приедет стендап-комик Ирина Мягкова
«Ребята ломают все законы физики»
20:35
Дипломат на четырех лапах: что известно о шпице Лукашенко Умке, которого он часто берет с собой
2
20:27
Более 200 жителей ЯНАО прошли лучевую терапию
20:25
В работе СДЭК произошел массовый сбой
Курганские слухи: неожиданный фаворит Науменко
20:24
Топ-менеджер Ельцин Центра будет судиться с журналистами Соловьева
20:20
Скандальный экс-депутат Таги-заде уехал в отпуск после отставки из думы ХМАО
2
20:18
Челябинское «Южуралзолото» отчиталось, что 67,25% стали государственными
20:18
Пермские прокуроры проконтролируют процесс переселения животных в новый зоопарк. Фото
20:18
«Уэнздей» с Дженной Ортегой возвращается: что известно о втором сезоне мирового феномена
1
20:17
В Тюмени снесли фонтан ради открытия новой кофейни
20:13
Минздрав определил, как врачи должны убеждать женщин рожать, отговаривая от аборта
7
19:59
ЦБ разрешил инвесторам из недружественных стран покупать валюту
3
19:56
Тюменка перерезала мужу горло из-за того, что тот не пустил ее в гости
1
19:52
Глава Салехарда стал одним из лучших мэров России
3
19:48
Стала известна предварительная причина смерти актера из «Глухаря», тело которого нашли в Москве
19:42
Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества семьи бывшего мэра Вологды
3
19:35
МИД Индии высказался о партнерстве с Россией
2
19:32
В центре Екатеринбурга запретят ездить на самокатах
3
19:30
«Молодежь не хочет в рабство»: в Кургане обсудили кадровую проблему в сельском хозяйстве
9
19:23
«Все летит в дыру»: в Самарской области во время заседания депутат провалился в люк
1
19:21
В Челябинске локализовали крупный пожар на складе алкоголя. Фото, видео
19:20
Власти Тюмени выплатят деньги жильцам домов, пострадавших от сильного ливня
19:20
Военные аэродромы России серьезно обезопасят от дронов Украины
1
19:15
Губернатор ХМАО поручил ускорить капремонт школы и больницы в Мегионе
19:09
Что нужно знать о консервации: секреты и важные правила заготовок
19:03
Власти запретили посещать незаконное кладбище под Курганом
2
19:03
Минтруд предложил новые жесткие ограничения для мигрантов
19:03
Когда собирать лук и зачем плести луковые косы: советы садовода
3
19:01
Съедобный и полезный подосиновик: где и когда искать и как правильно есть
19:00
Ямал ожидает дождливый и пасмурный август. Скрин
18:55
Совладелец тюменского завода увеличил состояние на 117 млрд рублей
2
18:55
Екатеринбуржец взял нож с пистолетом и поехал убивать бывшую на работе. Фото
1
18:53
В Екатеринбурге целый месяц будут запрещать продажу алкоголя. Карта
1
18:52
Азербайджанские СМИ назвало российский Калининград Кенигсбергом
1
18:50
Тюменская полиция станет реже звать на рейды дружинников
18:48
Жители Сургута просят мэра отремонтировать заброшенный проезд. Фото
1
18:44
Тело погибшего в Тюмени африканского студента вернут на родину
18:42
Водитель Cadillac с двумя детьми в салоне устроил смертельное ДТП на пермской трассе. Видео
18:41
«Самый крупный скандал в истории»: Трамп сделал неожиданное заявление о России
18:40
Инвесторы из недружественных стран могут покупать валюту на российском рынке
1
18:39
Маршрут перестроен: в Кургане 16 автобусов объезжают улицу Пролетарскую
18:37
Цена акций «Южуралзолота» падает после приостановки работы челябинской шахты
1
18:35
Кадыров показал кадры с тренировки и сообщил, что возвращается к нагрузкам после перерыва. Видео
18:34
Ильин день 2 августа: почему купаться после этого опасно
4
18:34
АвтоВАЗ ждет увольнение рабочих из-за падения производства
7
18:33
Новый Пермский зоопарк признали лучшим в России
5
18:30
Bloomberg: танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии
1
18:29
Автоэксперт объяснил, почему автозаводы перешли на сокращенную неделю
18:28
Замглавы минздрава Недочукова увольняется и уезжает из Челябинска в Нарьян-Мар
18:28
Назначен замминистра архитектуры Челябинской области
1
18:27
В Перми получено разрешение на строительство общественного центра
18:25
Речпорт Сургута пытается через суд ограничить проезд по своей территории в споре с мэрией
18:22
В ХМАО остановили взлет самолета из-за открытой двери
18:19
В Екатеринбурге иномарка на скорости насмерть сбила пенсионерку. Фото
18:19
Удар трехтонной планирующей бомбы по Константиновке попал на видео
1
18:16
47-летний екатеринбуржец стал миллионером, покупая продукты
18:10
Под Тюменью пропала пенсионерка. Фото
18:09
В Перми открыли выезд с крупнейшего промузла региона
18:03
Адвокат напомнил дачникам об изъятии их участков в случае нарушения нового закона о борщевике
2
18:03
Сидела директор «Хромой лошади»: что известно о пермской колонии, где выявлены махинации с картошкой
18:00
У бежавшего за рубеж челябинского бизнесмена нашлась фирма с долгами налоговикам
18:00
Челябинцев ждут живые концерты, экскурсии, стендап и уличная культура: куда сходить 2 и 3 августа
1
17:58
Начальника пермской колонии и его зама за аферы с картошкой отправили в СИЗО
1
17:57
В Екатеринбурге закрываются легендарные бани
17:57
«Пожирают птенцов живьем»: насколько опасны испанские слизни и как с ними бороться
4
17:52
Учителя в Курганской области получат миллионы рублей
7
17:51
В Челябинске из-за масштабного пожара затруднен въезд в город
17:49
В Тюмени начнут расчищать дамбу в районе ДОКа
17:48
Правозащитница из Екатеринбурга попросила ООН защитить права Мэнсона
17:48
Путин поправил Лукашенко, когда тот заговорил о захвате территорий войсками РФ. Видео
1
17:47
День памяти Серафима Саровского 1 августа 2025: молитвы и чудеса святого
17:46
Почему вблизи челябинского озера Тургояк снова подорожали участки
17:46
Трамп вновь перенес введение пошлин против 69 стран: как они могут повлиять на Россию. Инфографика
17:45
Сургутян зовут оторваться на творческом фестивале с ночевками в палатках на острове
17:42
На СВО погиб разведчик Новоселов из Курганской области. Фото
1
17:41
Строители метротрама в Челябинске закупят локомотивы-беспилотники
17:40
Госавтоинспекция проведет массовые рейды в Екатеринбурге
2
17:39
Что нужно знать россиянам при аренде квартиры: возможные льготы и важные моменты. Инфографика
17:35
Жители ХМАО массово избавляются от квартир с большими скидками
17:33
Зеленский ответил Путину на слова о переговорах с Украиной
3
17:27
Стало известно, что устроят на День строителя в Академическом районе Екатеринбурга
17:27
Семья пермского хоккеиста попала в смертельное ДТП
17:23
Лукашенко: хоть на Луну, но надо садиться за стол переговоров
17:23
В курганском округе отменили День города
17:23
«Уралу» вновь сохранили бюджет, надеясь на возвращение в РПЛ со второго раза
17:22
Названа причина, по которой в Тобольском районе изъяли памятник жене Хана Кучума
17:19
У главы челябинского СК Колбасина арестовали счета почти на 4 млрд рублей. Скрин
16
17:18
Медсестра пять раз вышла замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат
12
17:16
Путин рассказал, когда на самом деле был освобожден Часов Яр
17:16
Путешественник из ХМАО проехал на мотоцикле от Нижневартовска до Сахалина. Видео
17:16
В Тобольске откроют новую поликлинику
17:15
В Кургане в микрорайоне Заозерный появится новая электрозаправка
17:14
«Прирежу, старый дед!»: толпа подростков запинала пенсионера в Екатеринбурге за замечание. Видео
5
17:13
Чем известна антимонопольщица Иванова, покинувшая пост замруководителя курганского УФАС. Фото
8
17:12
Власти объяснили, зачем в Перми покрасили асфальт
17:09
РЕН ТВ: актера из «Глухаря» нашли мертвым в Москве
3
17:08
Путин заявил о готовности подождать, если Киев не настроен на переговоры
17:08
Пермяк, обещавший доверчивому заключенному свободу за деньги, сам отправился в колонию
17:07
В два раза увеличилось число пожарных, задействованных на тушении склада с алкоголем в Челябинске. Видео
2
17:02
Лукашенко привез собаку Умку на встречу с Путиным. Видео
17:00
Жители Ханты-Мансийска уже полгода ждут открытия ресторана морепродуктов. Фото
1
17:00
Исполнительница хита Godzilla выступит в Кургане бесплатно. Афиша
5
16:59
Истязавшую детей воспитателя детского сада Челябинска отправили под суд
16:53
Лукашенко захотел, чтобы ЕС и Россия объединились
3
16:50
В масках и на роликах: тюменцы поздравили Леонида Якубовича с днем рождения. Видео
16:49
Путин объяснил избыточные ожидания от переговоров по Украине
1
16:43
Мать-одиночка рассказала, как осталась без денег по вине судебных приставов. Видео
2
16:42
Путин честно ответил на вопрос о ситуации на СВО
4
16:40
Герои СВО и ветераны ВОВ зовут пермяков проголосовать на выборах губернатора. Фото, видео
16:38
Путин: в России произведен первый cерийный «Орешник», он поступил в войска
2
16:37
В Тюмени пошла редкая ягода. Фото
16:37
На пиарщицу заксобрания ЯНАО повесили незаконный кредит
16:35
Суд в Екатеринбурге поставил точку в громком деле о похищении бизнесмена
16:33
Суд в Челябинске продлил срок в СИЗО топ-менеджеру «Газпрома» Шмидту
16:32
Медики с создателями челябинской песочницы, которую оценил Путин, исправят детям речь
16:32
Пермяк, сушивший дачу электроприборами, похитил электричество на 2 млн рублей
1
16:32
Путин ответил на вопрос об условиях окончания СВО
16:30
В «стране, о которой никто не слышал» наступил коллапс после пошлин Трампа
16:27
Курганские сотрудники МЧС получили медали и новые звания. Фото
16:25
Пермское УФАС пресекло незаконный сбор при онлайн-покупке автобусных билетов
16:24
В Челябинске тушат пожар в складском здании на улице Игуменка
16:23
Мотоциклистке едва не оторвало ногу в ДТП на въезде в Екатеринбург. Фото
4
16:20
Госинспекцию труда Курганской области присоединили к Тюмени
3
16:19
Начальник пермской колонии и его заместитель задержаны за аферы с картошкой
2
16:16
«РВ»: ВС РФ нанесли мощнейший удар по Киевской области
16:16
На Ямале начали выпускать уникальные для Арктики лодки и бударки из пластика. Фото
16:15
Сильный ветер, но солнечно: какая погода будет на выходных в Кургане и Шадринске
16:09
Приставы остановили работу челябинской шахты ЮГК после национализации
16:06
Стали известны подробности гибели ребенка на челябинском озере Калды. Видео
16:06
В курганском городе обновляют фасад поликлиники с использованием брендбука. Фото
4
16:05
В ХМАО бюджетник попался на взятках за фиктивное трудоустройство
3
16:03
ВС РФ начали применять «убойную тактику» в зоне СВО
1
16:01
Звезда закатит ночную вечеринку у бассейна в Екатеринбурге, попадут не все
1
15:55
Курганская ФСБ обнаружила зека, который организовал экстремистскую группировку
1
15:54
В Новом Уренгое приставы незаконно отобрали у матери 170 тысяч рублей
1
15:50
Путин и Лукашенко помолились на Валааме. Видео
15:49
Фанаты обрушились с критикой на Niletto после его заявления на сцене. Видео
3
15:46
Ветеранам СВО из Пермского края вручили новые автомобили с ручным управлением
15:45
Из курганского УФАС уволилась заместитель руководителя Иванова
1
15:40
Кремль показал кадры с неформальной встречи Путина и Лукашенко
15:39
«Черное золото»: в свердловских лесах появились грибы, по которым сходит с ума Европа. Фото
5
15:36
МИД Румынии потребовал убрать российский флаг в местном городе
4
15:36
Мэр Кургана Науменко обсудил строительство дублера Чеховского моста
2
15:35
Полицейские завели на челябинца уголовное дело за 26 выловленных рыб
15:35
Жители ХМАО скупают дешевые туры в Дагестан на бархатный сезон
4
15:34
В Ханты-Мансийске временно закрывается единственный аквапарк
15:30
Едем на Савин-2025: два дня драйва, приключений и фана в сердце Курганской области. Афиша
15:25
Часть россиян может получить льготы на аренду жилья
1
15:24
Депутат Госдумы Гартунг помог челябинскому пенсионеру получить доплату 40 тысяч
15:23
В Перми за неуплату налогов осужден директор строительной фирмы
15:20
Состояние самых богатых россиян выросло на 20 млрд долларов
1
15:20
УЕФА наказал украинский клуб за расистское поведение болельщиков
15:19
В челябинском селе Октябрьское построят новый бассейн
1
15:19
Из ямальского заксобрания уволился главный пиарщик. Инсайд
1
15:17
Бывший одноклубник хоккеиста Малкина начал выпускать водку
15:14
Польша раскрыла структуру своей линии обороны на границе с Россией
1
15:13
Химик указал на опасные особенности губной помады
15:12
Под Екатеринбургом устроят масштабный фестиваль с карнавалом
15:00
Вучич собрал экстренный Совбез после задержания экс-министра
14:55
В Тобольске восстановят обелиск Ермаку
14:54
В челябинском районе планируют закрыть кадровый вопрос в медицине
2
14:53
В Кургане на несколько дней отключат радио. Скрин
1
14:50
Силовики оцепили центр Ханты-Мансийска из-за сообщения о минировании. Фото
14:49
Екатеринбургский журналист, уехавший из РФ, избежал ареста
14:48
Рогозин показал, как девушка-штурман мастерски уничтожила беспилотник ВСУ в небе. Видео
14:46
Росавиация наглядно показала новую структуру неба для беспилотников РФ. Инфографика
14:44
Гаишники устроили погоню со стрельбой за 16-летним лихачом на ЕКАД
1
14:43
Бывший челябинский вице-губернатор Богашов обжаловал арест
14:41
В ХМАО резко подскочили цены на бензин
3
14:41
В ЯНАО будут судить женщину, которая ударила полицейского ногой
14:40
Цены на отдых в Турции резко рухнули
16
14:39
Маленький ребенок утонул на озере Калды в Челябинской области
14:38
В цепной аварии из четырех машин в Челябинске пострадала пассажирка автобуса
14:30
Свердловская область стала лидером по числу погибших самокатчиков в России
2
14:30
«Пример мужества»: 98-летнему ветерану из Латвии вручили паспорт России
14:28
Пермячка-чемпионка по дартсу хочет войти в Книгу рекордов России. Фото
14:27
Угрожали отрезать пальцы: как курганцы с мачете устроили в квартире разбой
2
14:23
Погиб звездный фотограф, снимавший Киркорова и Билана
3
14:20
В каких регионах будет дефицит осадков в конце лета
14:18
В соцсетях расходится дипфейк с губернатором Пензенской области
14:18
Житель ХМАО простил в суде друга, ранившего его ножом и сломавшего ребро
14:17
Семь ударов по ВПК и семь освобождений: Минобороны подвело итоги недели
14:16
В Кургане интересно: огромная Лабубу бесплатно посетит ТРЦ «Гипер Сити»
1
14:12
В Перми за месяц до выборов губернатора ждут полпреда Комарова
14:11
Группа Тату объявила о мировом турне, фанаты ждут песен со Стингом
5
14:11
Стала известна дата подачи отопления в Салехарде
14:11
Власти Нижневартовска раскрыли планы по укреплению берега Оби в старой части города
14:10
На Крымском мосту скопилось свыше тысячи машин
2
14:03
Челябинцы перестали покупать жилье в новостройках
13:56
В тюменской многоэтажке загорелась квартира
13:55
Улучшат связь на трассах и закроют лазейку с утильсбором: что ждет водителей с 1 августа
2
13:54
Трампа хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира за решение конфликтов
1
13:50
Тюменки стали реже избавляться от детей
13:48
На Украине предрекли мощный прорыв ВС РФ к Киеву уже этой зимой
13:45
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Страшное ДТП с шестью погибшими произошло в Пензенской области: что известно к этому часу
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