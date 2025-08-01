01 августа 2025

В РФ не смолчали после шокирующего признания волонтера ВСУ о потерях

ТАСС: силовики сочли реалистичными слова волонтера ВСУ о потерях по 1500 в сутки
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Источник в силовых структурах заявил, что откровения волонтера ВСУ о потерях выглядит реалистичным
Источник в силовых структурах заявил, что откровения волонтера ВСУ о потерях выглядит реалистичным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ежедневные потери украинских вооруженных сил, которые украинский волонтер Мария Берлинская оценила в 1 500 человек (убитых, раненых и дезертировавших), признаны реалистичными российскими силовыми структурами. Об этом 1 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди российских силовиков.

«На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима», — заявил источник ТАСС. Так он прокомментировал сообщение украинского волонтера.

Волонтер Мария Берлинская ранее предупредила, что при сохранении нынешних темпов потерь ВСУ могут быть полностью уничтожены к концу 2025 года. Она подчеркнула, что официальные данные о потерях украинских войск значительно занижены, а реальная ситуация на линии фронта остается напряженной. По ее словам, значительная часть украинских военных вынуждена покидать позиции из-за высокого уровня потерь и недостатка ресурсов.

Ранее западные СМИ и российские официальные лица неоднократно сообщали о высоких потерях украинской армии. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский называл значительно меньшие цифры, чем те, что приводят российские источники и волонтеры, а Минобороны РФ регулярно публикует ежедневные сводки с оценкой потерь ВСУ, которые превышают тысячу человек в сутки.

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Ежедневные потери украинских вооруженных сил, которые украинский волонтер Мария Берлинская оценила в 1 500 человек (убитых, раненых и дезертировавших), признаны реалистичными российскими силовыми структурами. Об этом 1 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди российских силовиков. «На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима», — заявил источник ТАСС. Так он прокомментировал сообщение украинского волонтера. Волонтер Мария Берлинская ранее предупредила, что при сохранении нынешних темпов потерь ВСУ могут быть полностью уничтожены к концу 2025 года. Она подчеркнула, что официальные данные о потерях украинских войск значительно занижены, а реальная ситуация на линии фронта остается напряженной. По ее словам, значительная часть украинских военных вынуждена покидать позиции из-за высокого уровня потерь и недостатка ресурсов. Ранее западные СМИ и российские официальные лица неоднократно сообщали о высоких потерях украинской армии. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский называл значительно меньшие цифры, чем те, что приводят российские источники и волонтеры, а Минобороны РФ регулярно публикует ежедневные сводки с оценкой потерь ВСУ, которые превышают тысячу человек в сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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