01 августа 2025

Пермский ХК «Молот» победил в первом матче международного турнира Summer Cup

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Молотобойцы уверенно расправились со своим соперником (архивное фото)
Молотобойцы уверенно расправились со своим соперником (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Молот» из Перми одержал победу над белорусской командой «Лида» в первом матче турнира Soligorsk Summer Cup. Об этом сообщила пресс-служба пермской команды.

«Встреча завершилась со счетом 3:1 в нашу пользу. В первом матче турнира одерживаем победу над ХК „Лида“. Спасибо всем, кто поддерживал команду», — написано в telegram-канале «Молота».

Первый период прошел без голов, во втором — пермяки забросили две шайбы, а соперник сумел отыграть одну. В заключительном отрезке игры команда из Перми закрепила преимущество, еще раз распечатав ворота белорусов.

Турнир Summer Cup стартовал в белорусском городе Солигорск, он носит товарищеский характер. URA.RU уже писало, что в первенстве принимают участие четыре команды из России и Беларуси.

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Хоккейный клуб «Молот» из Перми одержал победу над белорусской командой «Лида» в первом матче турнира Soligorsk Summer Cup. Об этом сообщила пресс-служба пермской команды. «Встреча завершилась со счетом 3:1 в нашу пользу. В первом матче турнира одерживаем победу над ХК „Лида“. Спасибо всем, кто поддерживал команду», — написано в telegram-канале «Молота». Первый период прошел без голов, во втором — пермяки забросили две шайбы, а соперник сумел отыграть одну. В заключительном отрезке игры команда из Перми закрепила преимущество, еще раз распечатав ворота белорусов. Турнир Summer Cup стартовал в белорусском городе Солигорск, он носит товарищеский характер. URA.RU уже писало, что в первенстве принимают участие четыре команды из России и Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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