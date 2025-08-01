Пермский ХК «Молот» победил в первом матче международного турнира Summer Cup

Хоккейный клуб «Молот» из Перми одержал победу над белорусской командой «Лида» в первом матче турнира Soligorsk Summer Cup. Об этом сообщила пресс-служба пермской команды.
«Встреча завершилась со счетом 3:1 в нашу пользу. В первом матче турнира одерживаем победу над ХК „Лида“. Спасибо всем, кто поддерживал команду», — написано в telegram-канале «Молота».
Первый период прошел без голов, во втором — пермяки забросили две шайбы, а соперник сумел отыграть одну. В заключительном отрезке игры команда из Перми закрепила преимущество, еще раз распечатав ворота белорусов.
Турнир Summer Cup стартовал в белорусском городе Солигорск, он носит товарищеский характер. URA.RU уже писало, что в первенстве принимают участие четыре команды из России и Беларуси.
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