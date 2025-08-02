Комик Поперечный* пожаловался на дорогую жизнь в Лос-Анджелесе

© Служба новостей «URA.RU»
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В месяц затраты составляют около пяти тысяч долларов, сообщил Поперечный*
В месяц затраты составляют около пяти тысяч долларов, сообщил Поперечный* Фото:

Российский комик Данила Поперечный (признан иностранным агентом на территории РФ) заявил, что в Лос-Анджелесе чрезвычайно дорогая жизнь и посоветовал не переезжать. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать», — заявил Поперечный. Также он отметил, что в месяц приходится тратить около пяти тысяч долларов, а большая часть расходов уходит на медицинскую страховку и продукты.

Ранее о финансовых трудностях, с которыми сталкиваются эмигрировавшие из России граждане, заявляла телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ). По ее словам, многие россияне, уехавшие за границу в последние годы, живут небогато и испытывают материальные затруднения. Ряд известных эмигрантов также высказывали желание вернуться на родину, однако возвращение возможно только при соблюдении определенных юридических процедур.

*Признан иностранным агентом на территории РФ

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Российский комик Данила Поперечный (признан иностранным агентом на территории РФ) заявил, что в Лос-Анджелесе чрезвычайно дорогая жизнь и посоветовал не переезжать. Об этом он заявил на своем YouTube-канале. «Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать», — заявил Поперечный. Также он отметил, что в месяц приходится тратить около пяти тысяч долларов, а большая часть расходов уходит на медицинскую страховку и продукты. Ранее о финансовых трудностях, с которыми сталкиваются эмигрировавшие из России граждане, заявляла телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ). По ее словам, многие россияне, уехавшие за границу в последние годы, живут небогато и испытывают материальные затруднения. Ряд известных эмигрантов также высказывали желание вернуться на родину, однако возвращение возможно только при соблюдении определенных юридических процедур. *Признан иностранным агентом на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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