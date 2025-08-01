01 августа 2025

Движение ограничено на трассе Екатеринбург — Тюмень из-за легковушки

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Ограничения ввели из-за легковушки (архивное фото)
Ограничения ввели из-за легковушки (архивное фото) Фото:

На 123 километре Тюменского тракта утром 2 августа ограничили движение из-за легковушки, которая встала посреди дороги. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 км 123 (Камышловский район) на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень», — написали дорожники.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На 123 километре Тюменского тракта утром 2 августа ограничили движение из-за легковушки, которая встала посреди дороги. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 км 123 (Камышловский район) на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень», — написали дорожники. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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