На 123 километре Тюменского тракта утром 2 августа ограничили движение из-за легковушки, которая встала посреди дороги. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 км 123 (Камышловский район) на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень», — написали дорожники.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!