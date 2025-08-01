Маслята появились в лесах
Рядом с Курганом в лесах у поселка Чистопрудный жители насобирали полные пакеты грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожане рассказали в соцсети.
«Возле Чистопрудного появилось много маслят в лесах. Их местные несут пакетами и корзинками», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Чистопрудном за полигоном курганцы похвастались урожаем обабков. Грибы оттуда несли ведрами.
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