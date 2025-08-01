01 августа 2025

Курганцы пакетами собирают грибы у поселка Чистопрудный. Фото

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Маслята появились в лесах
Маслята появились в лесах Фото:

Рядом с Курганом в лесах у поселка Чистопрудный жители насобирали полные пакеты грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожане рассказали в соцсети.

«Возле Чистопрудного появилось много маслят в лесах. Их местные несут пакетами и корзинками», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Чистопрудном за полигоном курганцы похвастались урожаем обабков. Грибы оттуда несли ведрами. 

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Рядом с Курганом в лесах у поселка Чистопрудный жители насобирали полные пакеты грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожане рассказали в соцсети. «Возле Чистопрудного появилось много маслят в лесах. Их местные несут пакетами и корзинками», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Чистопрудном за полигоном курганцы похвастались урожаем обабков. Грибы оттуда несли ведрами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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