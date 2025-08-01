В Чебаркульском районе Челябинской области утром 2 августа произошло смертельное ДТП. Погибла женщина. Виновник пытался скрыться, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Авария произошла на 30 км автодороги „Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск“. Водитель автомобиля „Лада Приора“ выехал сначала на правую обочину, а затем — на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем „Лада Гранта“. В результате ДТП женщина-пассажир „Лада Гранта“ скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.
После аварии водитель и пассажир «Лады Приоры» попытались скрыться, спрятавшись в ближайшем лесу. Сотрудники полиции установили их местонахождение и задержали. На месте происшествия продолжают работу инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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