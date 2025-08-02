Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО. Видео

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Отличившиеся бойцы СВО из ВДВ были удостоены звания Героя Российской Федерации
Отличившиеся бойцы СВО из ВДВ были удостоены звания Героя Российской Федерации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) были удостоены звания Героя России за проявленные мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Они были удостоены медалями «Золотая Звезда». Награды лично вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов по случаю Дня ВДВ. 

«Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации», — следует из соответствующего видео, опубликованного Минобороны РФ. Кадры имеются в распоряжении URA.RU. Отличившиеся бойцы были удостоены медалями «Золотая Звезда».

Само награждение состоялось в Национальном центре управления обороной РФ. Глава ведомства Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в ходе СВО. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. 

День Воздушно-десантных войск отмечается ежегодно 2 августа. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия и памятные акции в честь военнослужащих ВДВ. Медаль «Золотая Звезда» вручается лицам, удостоенным звания Героя Российской Федерации.

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) были удостоены звания Героя России за проявленные мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Они были удостоены медалями «Золотая Звезда». Награды лично вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов по случаю Дня ВДВ.  «Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации», — следует из соответствующего видео, опубликованного Минобороны РФ. Кадры имеются в распоряжении URA.RU. Отличившиеся бойцы были удостоены медалями «Золотая Звезда». Само награждение состоялось в Национальном центре управления обороной РФ. Глава ведомства Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в ходе СВО. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.  День Воздушно-десантных войск отмечается ежегодно 2 августа. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия и памятные акции в честь военнослужащих ВДВ. Медаль «Золотая Звезда» вручается лицам, удостоенным звания Героя Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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