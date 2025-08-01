В Перми отменили аукцион на право обслуживания кольцевого автобусного маршрута

В Перми отменили аукцион на право обслуживания автобусного маршрута №83. Контракт с перевозчиком планировали заключить на пять лет, однако МКУ «Городское управление транспорта», выступающее заказчиком конкурса, приняло решение об отмене закупки.
«В Перми отменили аукцион по выбору перевозчика для обслуживания нового автобусного маршрута №83 „Улица Ушинского — улица 1905 года“. Закупку планируется объявить повторно», — передает издание Business Class.
Ранее в Перми был объявлен аукцион на право обслуживания автобусного маршрута №83. Начальная цена контракта составила 149,4 млн рублей. Маршрут уже выставляли на торги вместе с новым направлением №84 «Микрорайон Новые Ляды — СНТ „Сылва“», однако желающих принять участие в аукционе не нашлось.
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