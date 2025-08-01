Планы по сносу рынка были еще в 2024 году
В Екатеринбурге сносят рынок возле ДК Всероссийского общества слепых на улице Технической, где торговали азербайджанцы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий
«Говорили еще год назад, что будут сносить часть рынка. Земля является муниципальной. Где-то 10 дней назад начали снос», — рассказал один из торговцев.
Работы по сносу не прекращаются уже несколько дней. Как рассказал один из рабочих, на месте снесенных точек продажи будет располагаться парковка. Весь мусор, оставленный после сноса, пока что никуда не вывозится.
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