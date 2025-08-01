Переговоры России и США по Украине зашли в тупик. Как объяснил в интервью URA.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, президент США Дональд Трамп снова отправляет своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в РФ, поскольку никакие его ультиматумы не подействовали на российского лидера Владимира Путина. Если для США капитуляция в этом противостоянии значит утрату имиджа мирового гегемона, для России — крушение страны.
- Трамп сообщил, что его спецпосланник Уиткофф 2 августа прилетит в Россию на новые переговоры. С момента предыдущей встречи Уиткоффа с Путиным прошло больше трех месяцев (в апреле они встретились аж дважды). С чем может быть связан такой перерыв, и почему именно сейчас Трамп отправляет Уиткоффа к Путину?
- Перерыв связан с тем, что Трампу, видимо, показалось, что договоренности достигнуты. За это время был окончательно сломлен [Владимир] Зеленский с его попыткой изобразить некоего героя-борца. Зеленского поставили на место через коррупционный рычаг. Но с форматом перемирия, который предлагают США, не согласна Россия.
Судя по реакции Трампа с его урезанием срока ультиматума, он недоволен поведением России. Это означает только одно: он услышал [во время последнего телефонного разговора] от Путина не то, что он хотел услышать. Он услышал, что Россия по-прежнему настаивает на том, что окончание конфликта — это не проблема перемирия по существующей границе.
Это проблема европейской и мировой безопасности. Это вопрос выстраивания новой формулы взаимоотношений в области безопасности различных национальных систем.
То, что предлагают США (остановка боевых действий, а потом решение вопросов, то ест речь о заморозке конфликта), — это корейский вариант. Мы видим, что Северная и Южная Кореи договариваются до сих пор. Как и Китай с Тайванем до сих пор договариваются. Сколько времени прошло, а напряженность только нарастает. Позиция России изначально была такая, что нужно сначала решить вопросы безопасности, а потом уже говорить о мире.
Уиткофф является официальным прямым каналом переговоров. Трамп ведь не может приехать сейчас к Путину на переговоры, и Путин не может приехать к нему. А Уиткофф — такой челнок, посредник, современный [экс-госсекретарь США Генри] Киссинджер, который приедет с личным посланием, с личными разговорами, которые нельзя выносить в публичное пространство, которые нельзя вести по телефону.
- Означают ли эти противоречия, о которых вы сказали, что переговоры зашли в тупик?
- Это означает, что, да, общей позиции не нашли, точки соприкосновения не существует, кроме такой большой гуманистической – нужен мир во всем мире. А какие условия, какие параметры и в каких форматах – вот этого нет.
Сейчас американцы, повторюсь, требуют заморозки конфликта. Так было, кстати, и с берлинской стеной: давайте сейчас все решим, а потом договоримся. Так было с Минскими соглашениями. Россия стоит на своем: нужно убрать корневую причину. А она не в том, что Зеленский сидит, что-то говорит и зигует. Она в том, кто реальный оператор конфликта. Вот эта позиция не позволяет Америке и Трампу выглядеть неким миротворцем: сначала мы пришли, поругались, передрались, а тут вдруг — такие хорошие, пришли и всех замирили. Поэтому Путин и говорит, что Россия будет договариваться не с Украиной, а с США — они операционный участник этого конфликта.
- Так и получается, ведь Трамп, с одной стороны, торопится завершить конфликт, с другой — в его силах принять решение об окончании поставок оружия Украине, об отключении Starlink и т.д.?
- Да, но у него задачи-то такой нет – остановить победу любыми способами, включая победу России. Для него задача – сделать так, чтобы все выглядело таким образом, будто проиграли обе стороны, а США как миротворец выиграли.
- Чего боится Трамп — оказаться в ситуации Байдена, которому пришлось в несколько дней выводить войска из Афганистана? Или у США есть понимание, что здесь действительно все сложнее, и одними договоренностями между Россией и Украиной остановить конфликт нельзя?
- Здесь конфликт, конечно, сложнее и глубже. Там был прямой конфликт США с Афганистаном. Здесь США выступают теневым оператором, и для них принципиально важно не стать участником конфликта. В самом начале конфликта [экс-госсекретарь США] Джон Керри заявил, что украинский конфликт возник только из-за одного: из-за того, что Европа и Россия начали перетягивать Украину друг от друга и не рассчитали силы. То есть США уже тогда пытались вывести себя за пределы этого конфликта, и они хотят эту позицию выдержать. Поэтому, да, для США принципиальная позиция — не выглядеть проигравшей стороной в этой истории.
Если они будут выглядеть проигравшими, как в случае с Афганистаном, для всего остального мира это будет означать, что все, лев слаб, что он не способен решать вопросы, он вынужден учитывать интересы России, ее ресурсы и ее возможности. А это значит, что в мире появляется новый гарант безопасности, с которым можно разговаривать.
- А у вас лично есть понимание, где она, золотая середина, которая устроила бы всех? Откровенно говоря, вообще сложно представить, как кто-то сдает назад: Россия — исключено, это вопрос не проигрыша в войне, это вопрос будущего нашей страны. США — тоже пока сложно представить, но, в отличие от нас, для них это имиджевая история?
- Я согласен с вами, это очень сложно представить, потому что этот вопрос не ограничиваться только территорией Украины, как это пытаются представить американцы. Позиция России — это большой конфликт, касающийся безопасности всего мира. А если меняется формула безопасности, то меняется и формула хозяйственных и политических отношений. Мы же помним, как после каждой мировой войны то Лига наций, то ООН создавались для новых форматов взаимоотношений. Вот и здесь тогда тоже потребуется вырабатывать на глобальном уровне новый формат отношений. Это значит — новые параметры отношений, новые параметры раздела мировой прибыли и маржи, новая соотнесенность интересов.
Это значит, что растущая роль Китая, Индии и других стран тоже должны будут где-то отражаться в этом новом формате. Это глобальные изменения.
Все предыдущие такие изменения происходили после мировых войн. Но и сейчас конфликт на Украине — это прокси-мировая война. Проблематика этого конфликта действительно мировая, а не региональная. Поэтому вы правы в том, что представить, что в формате, который предлагают американцы, ситуация разрешима, мне сложно. Это действительно возможно только в случае, если Россия сдаст все позиции и встанет на позицию просящего и извиняющегося. Это, конечно, нереально. Так никогда не будет.
- Связываете ли вы визит Уиткоффа с взятием нашей армией Часова Яра, который являлся одним из самых укрепленных, ключевых пунктов ВСУ?
- Если мы говорим про глобальный конфликт на Украине, продвижение русских войск сокращает зону влияния США. Кстати, есть и второй момент: США вели переговоры с Китаем, но ничем хорошим для Америки эти переговоры не закончились.
А вот сближение России и Китая – это новый вызов для англосаксонского мира. Это новая ось, которая угрожает господству США. То есть США приходится работать на два фронта. И на обоих они уже понесли тяжелые удары.
- В интервью невестке американского лидера Ларе Трамп Уиткофф сказал, что урегулирование конфликтов в Газе и на Украине станет «подлинной вершиной дипломатического успеха». Почему эти два конфликта для американцев на одной чаше весов? И одинаково ли сложное здесь решение?
- В обоих случаях, если США сдают позиции, это будет означать, что в мире не единственный гегемон и регулятор мировых отношений, что есть противостояние. Помните, как после старта «Калибров», нанесения ударов России в Сирии, арабские шейхи быстро метнулись на переговоры с Путиным. Все потому, что они увидели новую высокотехнологичную в военном смысле державу.
Газа — такой же один из значимых фронтов, как и Россия. Раньше была еще и Сирия таким фронтом, но там известно, чем закончилось. Газа, Ближний Восток — это сердце энергетической планеты. Эта конфликтная зона всегда использовалась для обострения и удержания в определенном тонусе региона.
Важно вспомнить недавние слова госсекретаря США Марка Рубио о том, что Америке не хватает сил, что она уже не способна в одиночку регулировать все мировые процессы. Поэтому, да, Газа отвлекает внимание и ресурсы США, в том числе военные, боеприпасы, которые недопоставляются на Украину. Это, конечно, влечет провалы ВСУ на фронте. Все это очень сильно связано.
А если мы говорим о некоем глобальном изменении безопасности, это ведь такая живая среда: в одном месте ткнули, надавили, в другом — вздулось. Все эти процессы взаимосвязаны.
Можно вспомнить 1971-1973 годы, договоренности Киссинджера с Китаем, который отвернулся тогда от Советского Союза (СССР, правда, тоже был виноват). Тогда американцами это подавалось как победа. Было соглашение Киссинджера с Саудовской Аравией о том, что Саудовская Аравия 80 процентов своих авуаров, получаемых за нефть, хранит в американских банках, закупает оружие у Америки. Тогда был установлен тот мир, который сегодня рушится. Но он был установлен в тех же точках: Россия, Китай, Ближний Восток. Вот и сегодня здесь обострение и идет.
- Как воспринимать вообще действия и заявления Трампа сегодня, это его шоу? Кажется, Запад во главе со Штатами сам себя загоняет в угол, прекрасно понимая, что Россия не капитулирует.
- Конечно, он понимает, что Россия не прогнулась. Для России принятие условий, которые предлагает Америка, — это конец ее государственности, это распад. Но соединить две точки, два разнонаправленных вектора невозможно.
При этом для США это тоже будет экзистенциальный исход, если они проиграют в этом большом дипломатическом противостоянии дипломатическом. Поэтому мы сейчас на некой грани. Как 1971-1973 годы закончили неким новым форматом мира, так и здесь должно быть принято какое-то решение. Соединятся ли вектора, выстроится ли ось Москва-Пекин или ее опять разорвут и по одному расщелкают в долгой перспективе, как это было с Советским Союзом, — посмотрим.
А за каждым шоу стоят режиссеры и операторы. Трама — актер, конечно. Он психологически забавный персонаж, за ним интересно наблюдать, но динамика Трампа — это всего лишь динамика актера на сцене. А за сценой — механизмы, софиты, тот, кто двигает кулисы, кто щелкает и переключает. Есть также стратегические, фундаментальные интересы Америки, о которых мы говорили, и Трамп не в силах их изменить или перевернуть. Поэтому ориентироваться только на скачки, прыжки и резкие высказывания Трампа, на мой взгляд, путь, как минимум, ошибочный и малоперспективный.
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