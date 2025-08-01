Переговоры России и США по Украине зашли в тупик

Политолог Крутаков объяснил, зачем Трамп снова отправляет своего посланника к Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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К президенту РФ Владимиру Путину снова хочет приехать спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф
К президенту РФ Владимиру Путину снова хочет приехать спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф Фото:

Переговоры России и США по Украине зашли в тупик. Как объяснил в интервью URA.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, президент США Дональд Трамп снова отправляет своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в РФ, поскольку никакие его ультиматумы не подействовали на российского лидера Владимира Путина. Если для США капитуляция в этом противостоянии значит утрату имиджа мирового гегемона, для России — крушение страны.

- Трамп сообщил, что его спецпосланник Уиткофф 2 августа прилетит в Россию на новые переговоры. С момента предыдущей встречи Уиткоффа с Путиным прошло больше трех месяцев (в апреле они встретились аж дважды). С чем может быть связан такой перерыв, и почему именно сейчас Трамп отправляет Уиткоффа к Путину?

Президент США Дональд Трамп понял, что российский лидер Владимир Путин не отступит от своей позиции по Украине
Президент США Дональд Трамп понял, что российский лидер Владимир Путин не отступит от своей позиции по Украине
Фото:

- Перерыв связан с тем, что Трампу, видимо, показалось, что договоренности достигнуты. За это время был окончательно сломлен [Владимир] Зеленский с его попыткой изобразить некоего героя-борца. Зеленского поставили на место через коррупционный рычаг. Но с форматом перемирия, который предлагают США, не согласна Россия.

Судя по реакции Трампа с его урезанием срока ультиматума, он недоволен поведением России. Это означает только одно: он услышал [во время последнего телефонного разговора] от Путина не то, что он хотел услышать. Он услышал, что Россия по-прежнему настаивает на том, что окончание конфликта — это не проблема перемирия по существующей границе.

Это проблема европейской и мировой безопасности. Это вопрос выстраивания новой формулы взаимоотношений в области безопасности различных национальных систем.

То, что предлагают США (остановка боевых действий, а потом решение вопросов, то ест речь о заморозке конфликта), — это корейский вариант. Мы видим, что Северная и Южная Кореи договариваются до сих пор. Как и Китай с Тайванем до сих пор договариваются. Сколько времени прошло, а напряженность только нарастает. Позиция России изначально была такая, что нужно сначала решить вопросы безопасности, а потом уже говорить о мире.

Уиткофф является официальным прямым каналом переговоров. Трамп ведь не может приехать сейчас к Путину на переговоры, и Путин не может приехать к нему. А Уиткофф — такой челнок, посредник, современный [экс-госсекретарь США Генри] Киссинджер, который приедет с личным посланием, с личными разговорами, которые нельзя выносить в публичное пространство, которые нельзя вести по телефону.

- Означают ли эти противоречия, о которых вы сказали, что переговоры зашли в тупик?

- Это означает, что, да, общей позиции не нашли, точки соприкосновения не существует, кроме такой большой гуманистической – нужен мир во всем мире. А какие условия, какие параметры и в каких форматах – вот этого нет.
Политолог Леонид Крутаков уверен, что американцы «продавили» Владимира Зеленского
Фото: Официальный сайт президента Украины

Сейчас американцы, повторюсь, требуют заморозки конфликта. Так было, кстати, и с берлинской стеной: давайте сейчас все решим, а потом договоримся. Так было с Минскими соглашениями. Россия стоит на своем: нужно убрать корневую причину. А она не в том, что Зеленский сидит, что-то говорит и зигует. Она в том, кто реальный оператор конфликта. Вот эта позиция не позволяет Америке и Трампу выглядеть неким миротворцем: сначала мы пришли, поругались, передрались, а тут вдруг — такие хорошие, пришли и всех замирили. Поэтому Путин и говорит, что Россия будет договариваться не с Украиной, а с США — они операционный участник этого конфликта.

- Так и получается, ведь Трамп, с одной стороны, торопится завершить конфликт, с другой — в его силах принять решение об окончании поставок оружия Украине, об отключении Starlink и т.д.?

- Да, но у него задачи-то такой нет – остановить победу любыми способами, включая победу России. Для него задача – сделать так, чтобы все выглядело таким образом, будто проиграли обе стороны, а США как миротворец выиграли.

- Чего боится Трамп — оказаться в ситуации Байдена, которому пришлось в несколько дней выводить войска из Афганистана? Или у США есть понимание, что здесь действительно все сложнее, и одними договоренностями между Россией и Украиной остановить конфликт нельзя?

США не могут допустить победу России в конфликте на Украине
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

- Здесь конфликт, конечно, сложнее и глубже. Там был прямой конфликт США с Афганистаном. Здесь США выступают теневым оператором, и для них принципиально важно не стать участником конфликта. В самом начале конфликта [экс-госсекретарь США] Джон Керри заявил, что украинский конфликт возник только из-за одного: из-за того, что Европа и Россия начали перетягивать Украину друг от друга и не рассчитали силы. То есть США уже тогда пытались вывести себя за пределы этого конфликта, и они хотят эту позицию выдержать. Поэтому, да, для США принципиальная позиция — не выглядеть проигравшей стороной в этой истории.

Если они будут выглядеть проигравшими, как в случае с Афганистаном, для всего остального мира это будет означать, что все, лев слаб, что он не способен решать вопросы, он вынужден учитывать интересы России, ее ресурсы и ее возможности. А это значит, что в мире появляется новый гарант безопасности, с которым можно разговаривать.

- А у вас лично есть понимание, где она, золотая середина, которая устроила бы всех? Откровенно говоря, вообще сложно представить, как кто-то сдает назад: Россия — исключено, это вопрос не проигрыша в войне, это вопрос будущего нашей страны. США — тоже пока сложно представить, но, в отличие от нас, для них это имиджевая история?

- Я согласен с вами, это очень сложно представить, потому что этот вопрос не ограничиваться только территорией Украины, как это пытаются представить американцы. Позиция России — это большой конфликт, касающийся безопасности всего мира. А если меняется формула безопасности, то меняется и формула хозяйственных и политических отношений. Мы же помним, как после каждой мировой войны то Лига наций, то ООН создавались для новых форматов взаимоотношений. Вот и здесь тогда тоже потребуется вырабатывать на глобальном уровне новый формат отношений. Это значит — новые параметры отношений, новые параметры раздела мировой прибыли и маржи, новая соотнесенность интересов.

Это значит, что растущая роль Китая, Индии и других стран тоже должны будут где-то отражаться в этом новом формате. Это глобальные изменения.
Сближение России и Китая - вызов для англосаксонского мира
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Все предыдущие такие изменения происходили после мировых войн. Но и сейчас конфликт на Украине — это прокси-мировая война. Проблематика этого конфликта действительно мировая, а не региональная. Поэтому вы правы в том, что представить, что в формате, который предлагают американцы, ситуация разрешима, мне сложно. Это действительно возможно только в случае, если Россия сдаст все позиции и встанет на позицию просящего и извиняющегося. Это, конечно, нереально. Так никогда не будет.

- Связываете ли вы визит Уиткоффа с взятием нашей армией Часова Яра, который являлся одним из самых укрепленных, ключевых пунктов ВСУ?

- Если мы говорим про глобальный конфликт на Украине, продвижение русских войск сокращает зону влияния США. Кстати, есть и второй момент: США вели переговоры с Китаем, но ничем хорошим для Америки эти переговоры не закончились.

А вот сближение России и Китая – это новый вызов для англосаксонского мира. Это новая ось, которая угрожает господству США. То есть США приходится работать на два фронта. И на обоих они уже понесли тяжелые удары.

- В интервью невестке американского лидера Ларе Трамп Уиткофф сказал, что урегулирование конфликтов в Газе и на Украине станет «подлинной вершиной дипломатического успеха». Почему эти два конфликта для американцев на одной чаше весов? И одинаково ли сложное здесь решение?

- В обоих случаях, если США сдают позиции, это будет означать, что в мире не единственный гегемон и регулятор мировых отношений, что есть противостояние. Помните, как после старта «Калибров», нанесения ударов России в Сирии, арабские шейхи быстро метнулись на переговоры с Путиным. Все потому, что они увидели новую высокотехнологичную в военном смысле державу.

Газа — такой же один из значимых фронтов, как и Россия. Раньше была еще и Сирия таким фронтом, но там известно, чем закончилось. Газа, Ближний Восток — это сердце энергетической планеты. Эта конфликтная зона всегда использовалась для обострения и удержания в определенном тонусе региона.

Важно вспомнить недавние слова госсекретаря США Марка Рубио о том, что Америке не хватает сил, что она уже не способна в одиночку регулировать все мировые процессы. Поэтому, да, Газа отвлекает внимание и ресурсы США, в том числе военные, боеприпасы, которые недопоставляются на Украину. Это, конечно, влечет провалы ВСУ на фронте. Все это очень сильно связано.

США вынуждены разрываться между двумя конфликтами - на Украине и в секторе Газа
Фото: Министерство обороны Израиля

А если мы говорим о некоем глобальном изменении безопасности, это ведь такая живая среда: в одном месте ткнули, надавили, в другом — вздулось. Все эти процессы взаимосвязаны.

Можно вспомнить 1971-1973 годы, договоренности Киссинджера с Китаем, который отвернулся тогда от Советского Союза (СССР, правда, тоже был виноват). Тогда американцами это подавалось как победа. Было соглашение Киссинджера с Саудовской Аравией о том, что Саудовская Аравия 80 процентов своих авуаров, получаемых за нефть, хранит в американских банках, закупает оружие у Америки. Тогда был установлен тот мир, который сегодня рушится. Но он был установлен в тех же точках: Россия, Китай, Ближний Восток. Вот и сегодня здесь обострение и идет.

- Как воспринимать вообще действия и заявления Трампа сегодня, это его шоу? Кажется, Запад во главе со Штатами сам себя загоняет в угол, прекрасно понимая, что Россия не капитулирует.

- Конечно, он понимает, что Россия не прогнулась. Для России принятие условий, которые предлагает Америка, — это конец ее государственности, это распад. Но соединить две точки, два разнонаправленных вектора невозможно.

При этом для США это тоже будет экзистенциальный исход, если они проиграют в этом большом дипломатическом противостоянии дипломатическом. Поэтому мы сейчас на некой грани. Как 1971-1973 годы закончили неким новым форматом мира, так и здесь должно быть принято какое-то решение. Соединятся ли вектора, выстроится ли ось Москва-Пекин или ее опять разорвут и по одному расщелкают в долгой перспективе, как это было с Советским Союзом, — посмотрим.

А за каждым шоу стоят режиссеры и операторы. Трама — актер, конечно. Он психологически забавный персонаж, за ним интересно наблюдать, но динамика Трампа — это всего лишь динамика актера на сцене. А за сценой — механизмы, софиты, тот, кто двигает кулисы, кто щелкает и переключает. Есть также стратегические, фундаментальные интересы Америки, о которых мы говорили, и Трамп не в силах их изменить или перевернуть. Поэтому ориентироваться только на скачки, прыжки и резкие высказывания Трампа, на мой взгляд, путь, как минимум, ошибочный и малоперспективный.

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Переговоры России и США по Украине зашли в тупик. Как объяснил в интервью URA.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, президент США Дональд Трамп снова отправляет своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в РФ, поскольку никакие его ультиматумы не подействовали на российского лидера Владимира Путина. Если для США капитуляция в этом противостоянии значит утрату имиджа мирового гегемона, для России — крушение страны. - Трамп сообщил, что его спецпосланник Уиткофф 2 августа прилетит в Россию на новые переговоры. С момента предыдущей встречи Уиткоффа с Путиным прошло больше трех месяцев (в апреле они встретились аж дважды). С чем может быть связан такой перерыв, и почему именно сейчас Трамп отправляет Уиткоффа к Путину? - Перерыв связан с тем, что Трампу, видимо, показалось, что договоренности достигнуты. За это время был окончательно сломлен [Владимир] Зеленский с его попыткой изобразить некоего героя-борца. Зеленского поставили на место через коррупционный рычаг. Но с форматом перемирия, который предлагают США, не согласна Россия. Судя по реакции Трампа с его урезанием срока ультиматума, он недоволен поведением России. Это означает только одно: он услышал [во время последнего телефонного разговора] от Путина не то, что он хотел услышать. Он услышал, что Россия по-прежнему настаивает на том, что окончание конфликта — это не проблема перемирия по существующей границе. То, что предлагают США (остановка боевых действий, а потом решение вопросов, то ест речь о заморозке конфликта), — это корейский вариант. Мы видим, что Северная и Южная Кореи договариваются до сих пор. Как и Китай с Тайванем до сих пор договариваются. Сколько времени прошло, а напряженность только нарастает. Позиция России изначально была такая, что нужно сначала решить вопросы безопасности, а потом уже говорить о мире. Уиткофф является официальным прямым каналом переговоров. Трамп ведь не может приехать сейчас к Путину на переговоры, и Путин не может приехать к нему. А Уиткофф — такой челнок, посредник, современный [экс-госсекретарь США Генри] Киссинджер, который приедет с личным посланием, с личными разговорами, которые нельзя выносить в публичное пространство, которые нельзя вести по телефону. - Означают ли эти противоречия, о которых вы сказали, что переговоры зашли в тупик? Сейчас американцы, повторюсь, требуют заморозки конфликта. Так было, кстати, и с берлинской стеной: давайте сейчас все решим, а потом договоримся. Так было с Минскими соглашениями. Россия стоит на своем: нужно убрать корневую причину. А она не в том, что Зеленский сидит, что-то говорит и зигует. Она в том, кто реальный оператор конфликта. Вот эта позиция не позволяет Америке и Трампу выглядеть неким миротворцем: сначала мы пришли, поругались, передрались, а тут вдруг — такие хорошие, пришли и всех замирили. Поэтому Путин и говорит, что Россия будет договариваться не с Украиной, а с США — они операционный участник этого конфликта. - Так и получается, ведь Трамп, с одной стороны, торопится завершить конфликт, с другой — в его силах принять решение об окончании поставок оружия Украине, об отключении Starlink и т.д.? - Чего боится Трамп — оказаться в ситуации Байдена, которому пришлось в несколько дней выводить войска из Афганистана? Или у США есть понимание, что здесь действительно все сложнее, и одними договоренностями между Россией и Украиной остановить конфликт нельзя? - Здесь конфликт, конечно, сложнее и глубже. Там был прямой конфликт США с Афганистаном. Здесь США выступают теневым оператором, и для них принципиально важно не стать участником конфликта. В самом начале конфликта [экс-госсекретарь США] Джон Керри заявил, что украинский конфликт возник только из-за одного: из-за того, что Европа и Россия начали перетягивать Украину друг от друга и не рассчитали силы. То есть США уже тогда пытались вывести себя за пределы этого конфликта, и они хотят эту позицию выдержать. Поэтому, да, для США принципиальная позиция — не выглядеть проигравшей стороной в этой истории. - А у вас лично есть понимание, где она, золотая середина, которая устроила бы всех? Откровенно говоря, вообще сложно представить, как кто-то сдает назад: Россия — исключено, это вопрос не проигрыша в войне, это вопрос будущего нашей страны. США — тоже пока сложно представить, но, в отличие от нас, для них это имиджевая история? - Я согласен с вами, это очень сложно представить, потому что этот вопрос не ограничиваться только территорией Украины, как это пытаются представить американцы. Позиция России — это большой конфликт, касающийся безопасности всего мира. А если меняется формула безопасности, то меняется и формула хозяйственных и политических отношений. Мы же помним, как после каждой мировой войны то Лига наций, то ООН создавались для новых форматов взаимоотношений. Вот и здесь тогда тоже потребуется вырабатывать на глобальном уровне новый формат отношений. Это значит — новые параметры отношений, новые параметры раздела мировой прибыли и маржи, новая соотнесенность интересов. Все предыдущие такие изменения происходили после мировых войн. Но и сейчас конфликт на Украине — это прокси-мировая война. Проблематика этого конфликта действительно мировая, а не региональная. Поэтому вы правы в том, что представить, что в формате, который предлагают американцы, ситуация разрешима, мне сложно. Это действительно возможно только в случае, если Россия сдаст все позиции и встанет на позицию просящего и извиняющегося. Это, конечно, нереально. Так никогда не будет. - Связываете ли вы визит Уиткоффа с взятием нашей армией Часова Яра, который являлся одним из самых укрепленных, ключевых пунктов ВСУ? - Если мы говорим про глобальный конфликт на Украине, продвижение русских войск сокращает зону влияния США. Кстати, есть и второй момент: США вели переговоры с Китаем, но ничем хорошим для Америки эти переговоры не закончились. - В интервью невестке американского лидера Ларе Трамп Уиткофф сказал, что урегулирование конфликтов в Газе и на Украине станет «подлинной вершиной дипломатического успеха». Почему эти два конфликта для американцев на одной чаше весов? И одинаково ли сложное здесь решение? - В обоих случаях, если США сдают позиции, это будет означать, что в мире не единственный гегемон и регулятор мировых отношений, что есть противостояние. Помните, как после старта «Калибров», нанесения ударов России в Сирии, арабские шейхи быстро метнулись на переговоры с Путиным. Все потому, что они увидели новую высокотехнологичную в военном смысле державу. Газа — такой же один из значимых фронтов, как и Россия. Раньше была еще и Сирия таким фронтом, но там известно, чем закончилось. Газа, Ближний Восток — это сердце энергетической планеты. Эта конфликтная зона всегда использовалась для обострения и удержания в определенном тонусе региона. Важно вспомнить недавние слова госсекретаря США Марка Рубио о том, что Америке не хватает сил, что она уже не способна в одиночку регулировать все мировые процессы. Поэтому, да, Газа отвлекает внимание и ресурсы США, в том числе военные, боеприпасы, которые недопоставляются на Украину. Это, конечно, влечет провалы ВСУ на фронте. Все это очень сильно связано. А если мы говорим о некоем глобальном изменении безопасности, это ведь такая живая среда: в одном месте ткнули, надавили, в другом — вздулось. Все эти процессы взаимосвязаны. Можно вспомнить 1971-1973 годы, договоренности Киссинджера с Китаем, который отвернулся тогда от Советского Союза (СССР, правда, тоже был виноват). Тогда американцами это подавалось как победа. Было соглашение Киссинджера с Саудовской Аравией о том, что Саудовская Аравия 80 процентов своих авуаров, получаемых за нефть, хранит в американских банках, закупает оружие у Америки. Тогда был установлен тот мир, который сегодня рушится. Но он был установлен в тех же точках: Россия, Китай, Ближний Восток. Вот и сегодня здесь обострение и идет. - Как воспринимать вообще действия и заявления Трампа сегодня, это его шоу? Кажется, Запад во главе со Штатами сам себя загоняет в угол, прекрасно понимая, что Россия не капитулирует. При этом для США это тоже будет экзистенциальный исход, если они проиграют в этом большом дипломатическом противостоянии дипломатическом. Поэтому мы сейчас на некой грани. Как 1971-1973 годы закончили неким новым форматом мира, так и здесь должно быть принято какое-то решение. Соединятся ли вектора, выстроится ли ось Москва-Пекин или ее опять разорвут и по одному расщелкают в долгой перспективе, как это было с Советским Союзом, — посмотрим. А за каждым шоу стоят режиссеры и операторы. Трама — актер, конечно. Он психологически забавный персонаж, за ним интересно наблюдать, но динамика Трампа — это всего лишь динамика актера на сцене. А за сценой — механизмы, софиты, тот, кто двигает кулисы, кто щелкает и переключает. Есть также стратегические, фундаментальные интересы Америки, о которых мы говорили, и Трамп не в силах их изменить или перевернуть. Поэтому ориентироваться только на скачки, прыжки и резкие высказывания Трампа, на мой взгляд, путь, как минимум, ошибочный и малоперспективный.
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