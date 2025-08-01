В Екатеринбурге сегодня отметили праздник в честь Дня Воздушно-десантных войск. В этом году ВДВ исполнилось 95 лет. Самые яркие моменты празднования URA.RU собрало в одном материале.
Все началось в 9:15, когда спортсмены-парашютисты совершили показательные прыжки над Историческим сквером. После этого ветераны ВДВ, их семьи и неравнодушные граждане масштабной колонной прошлись по центру города до площади Российской Армии, где состоялись торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Черный тюльпан» и праздничный митинг. На нем с поздравлением выступил врио губернатора Денис Паслер.
В 13:00 в сквере вдоль улицы Восточной прошло открытие мемориального камня в честь генерала Грачева. На мероприятии присутствовали члены семьи Николая Грачева.
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