01 августа 2025

В нескольких домах Кургана временно отключили горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Воду перекрыли
Воду перекрыли Фото:

В Кургане временно перекрыли горячее водоснабжение в некоторых домах Восточного микрорайона. Об этом сообщается в соцсетях.

«В районе Восточный остановлена работа котельной №16. Ее подтопило канализационными водами», — передает telegram-канал «КГК».

Горячей воды временно не будет по адресам:

  • ул. Достоевского 57, 59, 61, 63, 70, 70А, 72, 72А, 74, 76, 76А, 78;
  • ул. Герцена 123;
  • ул. Котовского 87, 88;
  • ул. Макаренко 95, 96, 96/1;
  • ул. Пугачева 95Б, 99, 99А, 101;
  • ул. Репина 40;
  • ул. Фрунзе 104.

На месте работает бригада компании. Неисправность устраняется, отмечается в канале.

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В Кургане временно перекрыли горячее водоснабжение в некоторых домах Восточного микрорайона. Об этом сообщается в соцсетях. «В районе Восточный остановлена работа котельной №16. Ее подтопило канализационными водами», — передает telegram-канал «КГК». Горячей воды временно не будет по адресам: На месте работает бригада компании. Неисправность устраняется, отмечается в канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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