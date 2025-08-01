В нескольких домах Кургана временно отключили горячую воду

Воду перекрыли
В Кургане временно перекрыли горячее водоснабжение в некоторых домах Восточного микрорайона. Об этом сообщается в соцсетях.
«В районе Восточный остановлена работа котельной №16. Ее подтопило канализационными водами», — передает telegram-канал «КГК».
Горячей воды временно не будет по адресам:
- ул. Достоевского 57, 59, 61, 63, 70, 70А, 72, 72А, 74, 76, 76А, 78;
- ул. Герцена 123;
- ул. Котовского 87, 88;
- ул. Макаренко 95, 96, 96/1;
- ул. Пугачева 95Б, 99, 99А, 101;
- ул. Репина 40;
- ул. Фрунзе 104.
На месте работает бригада компании. Неисправность устраняется, отмечается в канале.
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