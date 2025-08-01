01 августа 2025

В челябинском городе координатора «Русской общины» арестовали за избиение жены

Суд арестовал координатора «Русской общины» Белоуса за домашнее насилие
© Служба новостей «URA.RU»
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Координатора «Русской общины» отправили под арест на десять суток
Координатора «Русской общины» отправили под арест на десять суток Фото:

В Троицке суд арестовал на десять суток координатора организации «Русская община» Станислава Белоуса по делу о домашнем насилии. Его супруга обратилась в полицию с заявлением о побоях.

«С заявлением о побоях в полицию обратилась супруга Станислава. Судья принял решение об аресте мужчины на десять суток», — сообщило издание 74.ру со ссылкой на информацию из суда.

Дело заведено по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (побои). Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пяти до 30 тысяч рублей, либо административного ареста на срок от десяти до 15 суток, либо обязательных работ продолжительностью от 60 до 120 часов.

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В Троицке суд арестовал на десять суток координатора организации «Русская община» Станислава Белоуса по делу о домашнем насилии. Его супруга обратилась в полицию с заявлением о побоях. «С заявлением о побоях в полицию обратилась супруга Станислава. Судья принял решение об аресте мужчины на десять суток», — сообщило издание 74.ру со ссылкой на информацию из суда. Дело заведено по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (побои). Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пяти до 30 тысяч рублей, либо административного ареста на срок от десяти до 15 суток, либо обязательных работ продолжительностью от 60 до 120 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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