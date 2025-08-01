В челябинском городе координатора «Русской общины» арестовали за избиение жены

В Троицке суд арестовал на десять суток координатора организации «Русская община» Станислава Белоуса по делу о домашнем насилии. Его супруга обратилась в полицию с заявлением о побоях.
«С заявлением о побоях в полицию обратилась супруга Станислава. Судья принял решение об аресте мужчины на десять суток», — сообщило издание 74.ру со ссылкой на информацию из суда.
Дело заведено по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (побои). Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пяти до 30 тысяч рублей, либо административного ареста на срок от десяти до 15 суток, либо обязательных работ продолжительностью от 60 до 120 часов.
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