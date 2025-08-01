В Мегионе (ХМАО) 2 августа состоялся экстремальный забег «Гонка Первых», в котором приняли участие несколько сотен спортсменов из разных городов региона. Об этом сообщил мэр города Алексей Петриченко в своем официальном канале.
«Наш город уже в четвертый раз организует масштабный экстремальный забег „Гонка Первых“. Проект был создан в Мегионе и традиционно привлекает чемпионов со всей Югры. Участниками становятся те, кто хочет испытать силу характера и узнать, что может больше, чем мог представить», — заявил Петриченко.
В этом году на старт вышли 28 команд, представляющих Мегион, Нижневартовск, Лангепас и Пыть-Ях. После завершения командного этапа прошли индивидуальные забеги.
Организаторы отметили, что при подготовке трассы особое внимание уделялось пожеланиям участников предыдущих лет: дистанция составила 2,5 километра с включением естественных и искусственных препятствий — грязевых участков, вертикальных стен и водных преград. Параллельно с основным состязанием для зрителей и гостей были организованы дополнительные активности — шоу-программа, соревнования по масс-реслингу, мастер-классы по созданию экобраслетов и фотоквест.
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