01 августа 2025

В ХМАО прошел масштабный экстремальный забег. Фото

В Мегионе прошел экстремальный забег «Гонка Первых»
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники преодолели дистанцию в 2,5 км с препятствиями
Участники преодолели дистанцию в 2,5 км с препятствиями Фото:

В Мегионе (ХМАО) 2 августа состоялся экстремальный забег «Гонка Первых», в котором приняли участие несколько сотен спортсменов из разных городов региона. Об этом сообщил мэр города Алексей Петриченко в своем официальном канале.

«Наш город уже в четвертый раз организует масштабный экстремальный забег „Гонка Первых“. Проект был создан в Мегионе и традиционно привлекает чемпионов со всей Югры. Участниками становятся те, кто хочет испытать силу характера и узнать, что может больше, чем мог представить», — заявил Петриченко.

В этом году на старт вышли 28 команд, представляющих Мегион, Нижневартовск, Лангепас и Пыть-Ях. После завершения командного этапа прошли индивидуальные забеги.

Организаторы отметили, что при подготовке трассы особое внимание уделялось пожеланиям участников предыдущих лет: дистанция составила 2,5 километра с включением естественных и искусственных препятствий — грязевых участков, вертикальных стен и водных преград. Параллельно с основным состязанием для зрителей и гостей были организованы дополнительные активности — шоу-программа, соревнования по масс-реслингу, мастер-классы по созданию экобраслетов и фотоквест.

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В Мегионе (ХМАО) 2 августа состоялся экстремальный забег «Гонка Первых», в котором приняли участие несколько сотен спортсменов из разных городов региона. Об этом сообщил мэр города Алексей Петриченко в своем официальном канале. «Наш город уже в четвертый раз организует масштабный экстремальный забег „Гонка Первых“. Проект был создан в Мегионе и традиционно привлекает чемпионов со всей Югры. Участниками становятся те, кто хочет испытать силу характера и узнать, что может больше, чем мог представить», — заявил Петриченко. В этом году на старт вышли 28 команд, представляющих Мегион, Нижневартовск, Лангепас и Пыть-Ях. После завершения командного этапа прошли индивидуальные забеги. Организаторы отметили, что при подготовке трассы особое внимание уделялось пожеланиям участников предыдущих лет: дистанция составила 2,5 километра с включением естественных и искусственных препятствий — грязевых участков, вертикальных стен и водных преград. Параллельно с основным состязанием для зрителей и гостей были организованы дополнительные активности — шоу-программа, соревнования по масс-реслингу, мастер-классы по созданию экобраслетов и фотоквест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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