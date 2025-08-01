01 августа 2025

В челябинском районе назначили нового начальника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый начальник полиции Еткульского района ранее был в статусе врио
Новый начальник полиции Еткульского района ранее был в статусе врио Фото:

В МВД России по Еткульскому району (Челябинская область) назначен новый начальник. Им стал подполковник Андрей Хасанов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Сергей Космачев с рабочим визитом посетил отдел по Еткульскому району. Генерал-майор полиции представил личному составу нового начальника — подполковника полиции Андрея Хасанова, с декабря прошлого года работавшего в районе в качестве временно исполняющего обязанности на этой должности», — сообщили в полицейском главке.

Начальник Главного управления МВД региона поставил перед новым руководителем и коллективом районного отдела ряд ключевых задач. В их числе: противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий; предотвращение вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия; а также повышение уровня безопасности на дорогах.

Сергей Космачев привел статистические данные: в течение первого полугодия уровень преступности в районе снизился на 15%. Раскрываемость увеличилась на 14% и составляет 87%. Это лучший показатель среди всех районов области.

Ранее Сергей Космачев представил личному составу нового руководителя полиции Красноармейского района. Им стал подполковник полиции Николай Николаев.

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В МВД России по Еткульскому району (Челябинская область) назначен новый начальник. Им стал подполковник Андрей Хасанов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Сергей Космачев с рабочим визитом посетил отдел по Еткульскому району. Генерал-майор полиции представил личному составу нового начальника — подполковника полиции Андрея Хасанова, с декабря прошлого года работавшего в районе в качестве временно исполняющего обязанности на этой должности», — сообщили в полицейском главке. Начальник Главного управления МВД региона поставил перед новым руководителем и коллективом районного отдела ряд ключевых задач. В их числе: противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий; предотвращение вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия; а также повышение уровня безопасности на дорогах. Сергей Космачев привел статистические данные: в течение первого полугодия уровень преступности в районе снизился на 15%. Раскрываемость увеличилась на 14% и составляет 87%. Это лучший показатель среди всех районов области. Ранее Сергей Космачев представил личному составу нового руководителя полиции Красноармейского района. Им стал подполковник полиции Николай Николаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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