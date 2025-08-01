В челябинском районе назначили нового начальника полиции

В МВД России по Еткульскому району (Челябинская область) назначен новый начальник. Им стал подполковник Андрей Хасанов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Сергей Космачев с рабочим визитом посетил отдел по Еткульскому району. Генерал-майор полиции представил личному составу нового начальника — подполковника полиции Андрея Хасанова, с декабря прошлого года работавшего в районе в качестве временно исполняющего обязанности на этой должности», — сообщили в полицейском главке.
Начальник Главного управления МВД региона поставил перед новым руководителем и коллективом районного отдела ряд ключевых задач. В их числе: противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий; предотвращение вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия; а также повышение уровня безопасности на дорогах.
Сергей Космачев привел статистические данные: в течение первого полугодия уровень преступности в районе снизился на 15%. Раскрываемость увеличилась на 14% и составляет 87%. Это лучший показатель среди всех районов области.
Ранее Сергей Космачев представил личному составу нового руководителя полиции Красноармейского района. Им стал подполковник полиции Николай Николаев.
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