NZZ: одержимый властью Зеленский утратил свой политический инстинкт

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Мейнсен заявил, что Зеленскому не удастся победить в конфликте с Россией, так как он хочет одновременно угодить всем
Мейнсен заявил, что Зеленскому не удастся победить в конфликте с Россией, так как он хочет одновременно угодить всем Фото:

Одержимый властью президент Украины Владимир Зеленский в попытке ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утратил свой политический инстинкт. Об этом сообщило швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

«Последние решения Зеленского говорят о том, что его политический инстинкт его подводит и он все больше ориентирован на удержание власти», — заявил заместитель шеф-редактора NZZ Иво Мейнсен. Он также подчеркнул, что в затяжном конфликте с Россией у Зеленского мало шансов на успех, поскольку он проявляет нерешительность и старается угодить как внешним партнерам, так и внутренним интересам.

22 июля Верховная рада приняла закон, который делал НАБУ и САП зависимыми от решений генерального прокурора. Документ был подписан Зеленским и вызвал протесты в ряде городов, а также критику западных партнеров. В ответ президент внес в парламент новый законопроект для восстановления независимости антикоррупционных органов, который был принят 31 июля, передает PostNews.

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Одержимый властью президент Украины Владимир Зеленский в попытке ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утратил свой политический инстинкт. Об этом сообщило швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung (NZZ). «Последние решения Зеленского говорят о том, что его политический инстинкт его подводит и он все больше ориентирован на удержание власти», — заявил заместитель шеф-редактора NZZ Иво Мейнсен. Он также подчеркнул, что в затяжном конфликте с Россией у Зеленского мало шансов на успех, поскольку он проявляет нерешительность и старается угодить как внешним партнерам, так и внутренним интересам. 22 июля Верховная рада приняла закон, который делал НАБУ и САП зависимыми от решений генерального прокурора. Документ был подписан Зеленским и вызвал протесты в ряде городов, а также критику западных партнеров. В ответ президент внес в парламент новый законопроект для восстановления независимости антикоррупционных органов, который был принят 31 июля, передает PostNews.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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