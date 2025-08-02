Вагоны с дизельным топливом сошли с рельсов в российском регионе

В Еврейской автономной области сошли с рельсов шесть вагонов с топливом
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По словам Шапошникова, в результате инцидента два вагона с топливом перевернулись на бок (архивное фото)
По словам Шапошникова, в результате инцидента два вагона с топливом перевернулись на бок (архивное фото) Фото:

Шесть вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Ин в Смидовичском районе Еврейской автономной области, сообщает региональное управление МЧС России. Движение поездов и безопасность пассажиров не нарушены, пострадавших нет.

«В 18:30 (11:30 мск) поступило сообщение о сходе шести вагонов с дизтопливом на станции Ин на 13-м пути в Смидовичском районе», — говорится в telegram-канале регионального ведомства. Исполняющий обязанности начальника управления МЧС по ЕАО Алексей Шапошников сообщил, что на путях находятся четыре вагона, два из которых лежат на боку. Движение поездов не нарушено, утечек и пострадавших нет.

Для ликвидации последствий были привлечены семь сотрудников и три единицы техники МЧС. Угрозы разлива топлива не выявлено, причины произошедшего выясняются специалистами.

Ранее похожий случай произошел в Архангельской области. Сход вагонов произошел на перегоне Поньга — Шастинский в 11:43 по мск, после чего движение по участку было приостановлено. Причины аварии пока не известны. На перегоне сошли семь вагонов грузового поезда, в результате чего было отменено три пригородных поезда. В восстановительных работах приняли участие более 150 человек. Необходимо восстановить около 100 м поврежденного пути и одну опору контактной сети, передает «Общественная служба новостей».

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Шесть вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Ин в Смидовичском районе Еврейской автономной области, сообщает региональное управление МЧС России. Движение поездов и безопасность пассажиров не нарушены, пострадавших нет. «В 18:30 (11:30 мск) поступило сообщение о сходе шести вагонов с дизтопливом на станции Ин на 13-м пути в Смидовичском районе», — говорится в telegram-канале регионального ведомства. Исполняющий обязанности начальника управления МЧС по ЕАО Алексей Шапошников сообщил, что на путях находятся четыре вагона, два из которых лежат на боку. Движение поездов не нарушено, утечек и пострадавших нет. Для ликвидации последствий были привлечены семь сотрудников и три единицы техники МЧС. Угрозы разлива топлива не выявлено, причины произошедшего выясняются специалистами. Ранее похожий случай произошел в Архангельской области. Сход вагонов произошел на перегоне Поньга — Шастинский в 11:43 по мск, после чего движение по участку было приостановлено. Причины аварии пока не известны. На перегоне сошли семь вагонов грузового поезда, в результате чего было отменено три пригородных поезда. В восстановительных работах приняли участие более 150 человек. Необходимо восстановить около 100 м поврежденного пути и одну опору контактной сети, передает «Общественная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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