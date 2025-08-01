В селе Богородск (Пермский край) подросток стал фигурантом уголовного дела после того, как по неосторожности спровоцировал крупный пожар. Инцидент произошел во время игры с пиротехникой: одна из петард попала в ангар, где хранилось сено. В результате возгорания полностью уничтожены 180 тонн сена, сообщает telegram-канал МЧС России.
«Пожар причинил крупный материальный ущерб чужому имуществу. Сгорели ангар и 180 тонн сена», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Ликвидацией огня занимались 14 пожарных с привлечением пяти единиц техники. Огонь распространился на площади 750 квадратных метров.
После проведения проверки дознаватель МЧС России возбудил уголовное дело по факту причинения ущерба в результате неосторожного обращения с огнем. Следствие установило причастность несовершеннолетнего к произошедшему — сейчас подросток находится на скамье подсудимых по делам несовершеннолетних.
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