01 августа 2025

Окружной кардиоцентр ХМАО принял несколько сотен пациентов со всего мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Кардиоцентр принял 220 пациентов со всего мира за шесть месяцев 2025 года
Кардиоцентр принял 220 пациентов со всего мира за шесть месяцев 2025 года Фото:

Окружной кардиологический диспансер в Сургуте (ХМАО) стал местом оказания медицинской помощи для пациентов из разных стран. Только за первые шесть месяцев 2025 года здесь прошли лечение и диагностику 220 иностранцев, сообщает пресс-служба медучреждения в telegram-канале.

«За шесть месяцев 2025 года в кардиоцентр обратились 220 пациентов из разных точек мира, в том числе для проведения операций на сердце», — сказано в сообщении. Одним из недавних пациентов стал житель Амстердама. Мужчина воспользовался программой «Диагностика одного дня» в отделении платных услуг центра.

Иностранный пациент высоко оценил качество обслуживания и профессионализм медицинского персонала. По его словам, в Нидерландах система здравоохранения имеет существенные отличия: обследования проводятся строго по показаниям, требуется ежемесячная оплата страховки, а запись к специалистам нередко занимает длительное время.

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Окружной кардиологический диспансер в Сургуте (ХМАО) стал местом оказания медицинской помощи для пациентов из разных стран. Только за первые шесть месяцев 2025 года здесь прошли лечение и диагностику 220 иностранцев , сообщает пресс-служба медучреждения в telegram-канале. «За шесть месяцев 2025 года в кардиоцентр обратились 220 пациентов из разных точек мира, в том числе для проведения операций на сердце», — сказано в сообщении. Одним из недавних пациентов стал житель Амстердама. Мужчина воспользовался программой «Диагностика одного дня» в отделении платных услуг центра. Иностранный пациент высоко оценил качество обслуживания и профессионализм медицинского персонала. По его словам, в Нидерландах система здравоохранения имеет существенные отличия: обследования проводятся строго по показаниям, требуется ежемесячная оплата страховки, а запись к специалистам нередко занимает длительное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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