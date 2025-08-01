Окружной кардиоцентр ХМАО принял несколько сотен пациентов со всего мира

Окружной кардиологический диспансер в Сургуте (ХМАО) стал местом оказания медицинской помощи для пациентов из разных стран. Только за первые шесть месяцев 2025 года здесь прошли лечение и диагностику 220 иностранцев, сообщает пресс-служба медучреждения в telegram-канале.
«За шесть месяцев 2025 года в кардиоцентр обратились 220 пациентов из разных точек мира, в том числе для проведения операций на сердце», — сказано в сообщении. Одним из недавних пациентов стал житель Амстердама. Мужчина воспользовался программой «Диагностика одного дня» в отделении платных услуг центра.
Иностранный пациент высоко оценил качество обслуживания и профессионализм медицинского персонала. По его словам, в Нидерландах система здравоохранения имеет существенные отличия: обследования проводятся строго по показаниям, требуется ежемесячная оплата страховки, а запись к специалистам нередко занимает длительное время.
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