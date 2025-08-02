В новом докладе ООН заявили, что никто не читает их доклады

В докладе Организации Объединенных Наций (ООН), посвященном поиску путей повышения эффективности и сокращения расходов, говорится, что доклады ООН за 2024 год мало кто прочитал. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на выступление генсека ООН Антониу Гутерриша.
«Многие из этих отчетов (за 2024 год — прим. URA.RU) мало кто читает. 5% самых популярных отчетов скачивают более 5500 раз, в то время как каждый пятый отчет скачивают менее 1000 раз. И скачивание не обязательно означает чтение», — сообщил в своем докладе Гутерриш. Его слова приводит Reuters.
Генсек ООН сообщил, что в 2024 году Организация Объединенных Наций организовала 27 тысяч заседаний с участием 240 различных структур, а секретариатом ООН было подготовлено 1100 докладов. По его словам, это на 20% превышает показатели 1990 года. Гутерриш подчеркнул, что столь значительный объем заседаний и документов приводит систему ООН, а также ее сотрудников, к работе на пределе возможностей.
Ситуация осложняется тем, что ООН уже не менее семи лет подряд сталкивается с дефицитом ликвидности, поскольку часть из 193 государств — членов ООН не выполняют свои финансовые обязательства полностью или своевременно. В ответ на данную проблему Антониу Гутерриш выступил с предложением сократить количество проводимых заседаний и писать меньше отчетов с целью оптимизации расходов.
Вопрос повышения эффективности ООН и оптимизации ее работы обсуждается на протяжении последних лет. В 2024 году по инициативе России была принята резолюция «ООН-80», предусматривающая реформирование организации и оценку выполнения ее задач. Ранее президент РФ Владимир Путин и ряд других лидеров подчеркивали необходимость преобразований, чтобы структура ООН соответствовала современным вызовам.
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