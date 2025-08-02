Россиянам объяснили, почему банки не снижают ставки по кредитам

РИАН: банки не снижают процентные ставки по кредитам из-за объема вкладов
© Служба новостей «URA.RU»
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Банки не торопятся снижать процентные ставки по кредитам из-за числа депозитов
Банки не торопятся снижать процентные ставки по кредитам из-за числа депозитов Фото:

Российские банки не спешат понижать ставки по кредитам, поскольку на их балансе сохраняется существенный объем вкладов, размещенных в период действия более высокой ключевой ставки. Финансовым организациям необходимо поддерживать баланс между процентными доходами и расходами. Об этом сообщил руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Игорь Корчагин.

«Банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в период более высокой ключевой ставки, и им необходимо сбалансировать процентные доходы и расходы», — сказал Корчагин. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что на фоне снижения ключевой ставки до 18% российские банки стали резко уменьшать процентные ставки по вкладам. Другие собираются сделать это в ближайшее время на фоне данного решения Центробанка. Из топ-20 уменьшили процентные ставки по вкладам на срок до года включительно 11 банков.

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Российские банки не спешат понижать ставки по кредитам, поскольку на их балансе сохраняется существенный объем вкладов, размещенных в период действия более высокой ключевой ставки. Финансовым организациям необходимо поддерживать баланс между процентными доходами и расходами. Об этом сообщил руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Игорь Корчагин. «Банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в период более высокой ключевой ставки, и им необходимо сбалансировать процентные доходы и расходы», — сказал Корчагин. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что на фоне снижения ключевой ставки до 18% российские банки стали резко уменьшать процентные ставки по вкладам. Другие собираются сделать это в ближайшее время на фоне данного решения Центробанка. Из топ-20 уменьшили процентные ставки по вкладам на срок до года включительно 11 банков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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