Россиянам объяснили, почему банки не снижают ставки по кредитам

Российские банки не спешат понижать ставки по кредитам, поскольку на их балансе сохраняется существенный объем вкладов, размещенных в период действия более высокой ключевой ставки. Финансовым организациям необходимо поддерживать баланс между процентными доходами и расходами. Об этом сообщил руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Игорь Корчагин.
«Банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в период более высокой ключевой ставки, и им необходимо сбалансировать процентные доходы и расходы», — сказал Корчагин. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что на фоне снижения ключевой ставки до 18% российские банки стали резко уменьшать процентные ставки по вкладам. Другие собираются сделать это в ближайшее время на фоне данного решения Центробанка. Из топ-20 уменьшили процентные ставки по вкладам на срок до года включительно 11 банков.
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