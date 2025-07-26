Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 18% годовых. До этого она находилась на уровне 20%. Следующее заседание пройдет 12 сентября 2025 года.
В связи с этим российские банки стали резко уменьшать процентные ставки по вкладам. Другие собираются сделать это в ближайшее время на фоне данного решения Центробанка. URA.RU публикует список банков, в которые на данный момент выгоднее всего вложить средства на ближайшие месяцы.
Снижение ключевой ставки влияет на решение банков по депозитам
Российские банки в ожидании заседания ЦБ снизили доходность по депозитам. Из топ-20 уменьшили процентные ставки по вкладам на сроке до года включительно 11 банков. В результате Центробанк снизил ключевую ставку до 18%. В последний раз такая ставка была в 2024 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и ожиданий. Следующее заседание Совета директоров по вопросу ставки состоится 12 сентября 2025 года. Различные эксперты говорят, что в будущем регулятор продолжит снижение. Аналитики отмечают, что ключевая ставка до конца года может достигнуть отметки в 15-16%.
Например, на этом фоне Сбербанк с 28 июля снизит процентные ставки по вкладам. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации. Таким образом, максимальная ставка по вкладам будет установлена на уровне 16% годовых при размещении средств на четыре месяца. Кроме того, уменьшится и минимальная ставка по ипотеке. Она составила 19,4% годовых на приобретение нового жилья.
Какие банки предлагают выгодные ставки по вкладам на 3 месяца
ВТБ
Ставка по вкладу «ВТБ-Вклад MiXX» составляет 21,5% годовых при сумме размещения до 1 миллиона рублей. Проценты выплачиваются по завершении срока действия вклада. Оформить данный вклад можно в рамках подписки MiXX, предоставляемой оператором T2, до 31 июля 2025 года.
МКБ
МКБ предлагает вклад «МКБ. Преимущество+» с годовой ставкой 20%. Оформить данный депозит могут только новые пользователи платформы Финуслуги. Минимальная сумма вложения составляет 10 тысяч рублей, максимальная — 1 миллион рублей. Выплата процентов осуществляется по завершении срока вклада.
Меткомбанк
Меткомбанк предлагает клиентам вклад «Константа» с процентной ставкой 19% годовых. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей. Начисление процентов производится ежемесячно с капитализацией. Оформить вклад можно в офисах банка.
ББР Банк
ББР Банк разметил вклад «Яркая звезда» с годовой процентной ставкой 18,3%. Минимальная сумма размещения составляет 1 миллион рублей. Оформление вклада возможно онлайн, а выплата процентов производится по завершении срока размещения.
Россельхозбанк
Россельхозбанк предлагает вклад «Свой вклад» с годовой ставкой 18%. Процентные начисления осуществляются на текущий счет.
Яндекс Банк
Яндекс Банк предоставляет вклад «Сейв» с годовой процентной ставкой 18%. Начисление процентов осуществляется на текущий счет.
МТС банк
МТС-Банк предлагает вклад «МТС-вклад плюс» с процентной ставкой 17,75% годовых. Начисление процентов осуществляется ежемесячно.
ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ советует клиентам вклад «Мой дом» с годовой процентной ставкой 17,7%. Минимальная сумма размещения составляет 1 миллион рублей. Начисление процентов производится в конце срока вклада.
Цифра-Банк
Банк «Цифра-Банк» предлагает вклад «Цифра-вклад» с годовой процентной ставкой 17,5%. Начисление процентов происходит ежемесячно.
ПСБ
ПСБ представляет вклад «Сильная ставка» с доходностью 17,5% годовых. Процентные выплаты осуществляются на текущий счет.
Совкомбанк
Совкомбанк предлагает клиентам вклад «Оптимальный плюс» с процентной ставкой 17,5% годовых, доступный всем пользователям платформы Финуслуги. Кроме того, для новых клиентов действует специальное предложение — промовклад с доходностью 20% годовых при размещении суммы от 1 миллиона рублей.
Вклады на малые суммы на 3 месяца
Ак Барс Банк
Ак Барс Банк советует клиентам вклад «Жаркий процент» с доходностью 31% годовых на сумму до 50 тысяч рублей. Предложение доступно для новых клиентов, которые не имели вкладов или накопительных счетов в банке в течение последних 180 дней. Оформить вклад можно в отделениях банка.
ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ предлагает вклад «Надежный прайм» с годовой процентной ставкой 30% для новых клиентов платформы Финуслуги. Сумма вклада может составлять от 10 до 50 тысяч рублей.
ПСБ
ПСБ предлагает вклад «Народный вклад» со ставкой 30% годовых при размещении суммы ровно 50 тысяч рублей. Оформить данный вклад могут только новые клиенты банка, не имевшие ранее вкладов и накопительных счетов на протяжении последних 180 дней.
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