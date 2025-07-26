Самые выгодные предложения банков по вкладам после снижения ключевой ставки. Список

Российские банки начали снижать ставки по вкладам
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Из-за снижения ключевой ставки некоторые банки стали предлагать выгодные условия по вкладам
Из-за снижения ключевой ставки некоторые банки стали предлагать выгодные условия по вкладам Фото:

Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 18% годовых. До этого она находилась на уровне 20%. Следующее заседание пройдет 12 сентября 2025 года.

В связи с этим российские банки стали резко уменьшать процентные ставки по вкладам. Другие собираются сделать это в ближайшее время на фоне данного решения Центробанка. URA.RU публикует список банков, в которые на данный момент выгоднее всего вложить средства на ближайшие месяцы.

Снижение ключевой ставки влияет на решение банков по депозитам

Российские банки в ожидании заседания ЦБ снизили доходность по депозитам. Из топ-20 уменьшили процентные ставки по вкладам на сроке до года включительно 11 банков. В результате Центробанк снизил ключевую ставку до 18%. В последний раз такая ставка была в 2024 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и ожиданий. Следующее заседание Совета директоров по вопросу ставки состоится 12 сентября 2025 года. Различные эксперты говорят, что в будущем регулятор продолжит снижение. Аналитики отмечают, что ключевая ставка до конца года может достигнуть отметки в 15-16%.

Например, на этом фоне Сбербанк с 28 июля снизит процентные ставки по вкладам. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации. Таким образом, максимальная ставка по вкладам будет установлена на уровне 16% годовых при размещении средств на четыре месяца. Кроме того, уменьшится и минимальная ставка по ипотеке. Она составила 19,4% годовых на приобретение нового жилья.

После снижения ключевой ставки некоторые банки предлагают клиентам выгодные условия
После снижения ключевой ставки некоторые банки предлагают клиентам выгодные условия
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Какие банки предлагают выгодные ставки по вкладам на 3 месяца

ВТБ

Ставка по вкладу «ВТБ-Вклад MiXX» составляет 21,5% годовых при сумме размещения до 1 миллиона рублей. Проценты выплачиваются по завершении срока действия вклада. Оформить данный вклад можно в рамках подписки MiXX, предоставляемой оператором T2, до 31 июля 2025 года.

МКБ

МКБ предлагает вклад «МКБ. Преимущество+» с годовой ставкой 20%. Оформить данный депозит могут только новые пользователи платформы Финуслуги. Минимальная сумма вложения составляет 10 тысяч рублей, максимальная — 1 миллион рублей. Выплата процентов осуществляется по завершении срока вклада.

Меткомбанк

Меткомбанк предлагает клиентам вклад «Константа» с процентной ставкой 19% годовых. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей. Начисление процентов производится ежемесячно с капитализацией. Оформить вклад можно в офисах банка.

ББР Банк

ББР Банк разметил вклад «Яркая звезда» с годовой процентной ставкой 18,3%. Минимальная сумма размещения составляет 1 миллион рублей. Оформление вклада возможно онлайн, а выплата процентов производится по завершении срока размещения.

Россельхозбанк

Россельхозбанк предлагает вклад «Свой вклад» с годовой ставкой 18%. Процентные начисления осуществляются на текущий счет.

Яндекс Банк

Яндекс Банк предоставляет вклад «Сейв» с годовой процентной ставкой 18%. Начисление процентов осуществляется на текущий счет.

МТС банк

МТС-Банк предлагает вклад «МТС-вклад плюс» с процентной ставкой 17,75% годовых. Начисление процентов осуществляется ежемесячно.

ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ советует клиентам вклад «Мой дом» с годовой процентной ставкой 17,7%. Минимальная сумма размещения составляет 1 миллион рублей. Начисление процентов производится в конце срока вклада.

Цифра-Банк

Банк «Цифра-Банк» предлагает вклад «Цифра-вклад» с годовой процентной ставкой 17,5%. Начисление процентов происходит ежемесячно.

ПСБ

ПСБ представляет вклад «Сильная ставка» с доходностью 17,5% годовых. Процентные выплаты осуществляются на текущий счет.

Совкомбанк

Совкомбанк предлагает клиентам вклад «Оптимальный плюс» с процентной ставкой 17,5% годовых, доступный всем пользователям платформы Финуслуги. Кроме того, для новых клиентов действует специальное предложение — промовклад с доходностью 20% годовых при размещении суммы от 1 миллиона рублей.

Вклады на малые суммы на 3 месяца

Ак Барс Банк

Ак Барс Банк советует клиентам вклад «Жаркий процент» с доходностью 31% годовых на сумму до 50 тысяч рублей. Предложение доступно для новых клиентов, которые не имели вкладов или накопительных счетов в банке в течение последних 180 дней. Оформить вклад можно в отделениях банка.

ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ предлагает вклад «Надежный прайм» с годовой процентной ставкой 30% для новых клиентов платформы Финуслуги. Сумма вклада может составлять от 10 до 50 тысяч рублей.

ПСБ

ПСБ предлагает вклад «Народный вклад» со ставкой 30% годовых при размещении суммы ровно 50 тысяч рублей. Оформить данный вклад могут только новые клиенты банка, не имевшие ранее вкладов и накопительных счетов на протяжении последних 180 дней.

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Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 18% годовых. До этого она находилась на уровне 20%. Следующее заседание пройдет 12 сентября 2025 года. В связи с этим российские банки стали резко уменьшать процентные ставки по вкладам. Другие собираются сделать это в ближайшее время на фоне данного решения Центробанка. URA.RU публикует список банков, в которые на данный момент выгоднее всего вложить средства на ближайшие месяцы. Снижение ключевой ставки влияет на решение банков по депозитам Российские банки в ожидании заседания ЦБ снизили доходность по депозитам. Из топ-20 уменьшили процентные ставки по вкладам на сроке до года включительно 11 банков. В результате Центробанк снизил ключевую ставку до 18%. В последний раз такая ставка была в 2024 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и ожиданий. Следующее заседание Совета директоров по вопросу ставки состоится 12 сентября 2025 года. Различные эксперты говорят, что в будущем регулятор продолжит снижение. Аналитики отмечают, что ключевая ставка до конца года может достигнуть отметки в 15-16%. Например, на этом фоне Сбербанк с 28 июля снизит процентные ставки по вкладам. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации. Таким образом, максимальная ставка по вкладам будет установлена на уровне 16% годовых при размещении средств на четыре месяца. Кроме того, уменьшится и минимальная ставка по ипотеке. Она составила 19,4% годовых на приобретение нового жилья. Какие банки предлагают выгодные ставки по вкладам на 3 месяца ВТБ Ставка по вкладу «ВТБ-Вклад MiXX» составляет 21,5% годовых при сумме размещения до 1 миллиона рублей. Проценты выплачиваются по завершении срока действия вклада. Оформить данный вклад можно в рамках подписки MiXX, предоставляемой оператором T2, до 31 июля 2025 года. МКБ МКБ предлагает вклад «МКБ. Преимущество+» с годовой ставкой 20%. Оформить данный депозит могут только новые пользователи платформы Финуслуги. Минимальная сумма вложения составляет 10 тысяч рублей, максимальная — 1 миллион рублей. Выплата процентов осуществляется по завершении срока вклада. Меткомбанк Меткомбанк предлагает клиентам вклад «Константа» с процентной ставкой 19% годовых. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей. Начисление процентов производится ежемесячно с капитализацией. Оформить вклад можно в офисах банка. ББР Банк ББР Банк разметил вклад «Яркая звезда» с годовой процентной ставкой 18,3%. Минимальная сумма размещения составляет 1 миллион рублей. Оформление вклада возможно онлайн, а выплата процентов производится по завершении срока размещения. Россельхозбанк Россельхозбанк предлагает вклад «Свой вклад» с годовой ставкой 18%. Процентные начисления осуществляются на текущий счет. Яндекс Банк Яндекс Банк предоставляет вклад «Сейв» с годовой процентной ставкой 18%. Начисление процентов осуществляется на текущий счет. МТС банк МТС-Банк предлагает вклад «МТС-вклад плюс» с процентной ставкой 17,75% годовых. Начисление процентов осуществляется ежемесячно. ДОМ.РФ Банк ДОМ.РФ советует клиентам вклад «Мой дом» с годовой процентной ставкой 17,7%. Минимальная сумма размещения составляет 1 миллион рублей. Начисление процентов производится в конце срока вклада. Цифра-Банк Банк «Цифра-Банк» предлагает вклад «Цифра-вклад» с годовой процентной ставкой 17,5%. Начисление процентов происходит ежемесячно. ПСБ ПСБ представляет вклад «Сильная ставка» с доходностью 17,5% годовых. Процентные выплаты осуществляются на текущий счет. Совкомбанк Совкомбанк предлагает клиентам вклад «Оптимальный плюс» с процентной ставкой 17,5% годовых, доступный всем пользователям платформы Финуслуги. Кроме того, для новых клиентов действует специальное предложение — промовклад с доходностью 20% годовых при размещении суммы от 1 миллиона рублей. Вклады на малые суммы на 3 месяца Ак Барс Банк Ак Барс Банк советует клиентам вклад «Жаркий процент» с доходностью 31% годовых на сумму до 50 тысяч рублей. Предложение доступно для новых клиентов, которые не имели вкладов или накопительных счетов в банке в течение последних 180 дней. Оформить вклад можно в отделениях банка. ДОМ.РФ Банк ДОМ.РФ предлагает вклад «Надежный прайм» с годовой процентной ставкой 30% для новых клиентов платформы Финуслуги. Сумма вклада может составлять от 10 до 50 тысяч рублей. ПСБ ПСБ предлагает вклад «Народный вклад» со ставкой 30% годовых при размещении суммы ровно 50 тысяч рублей. Оформить данный вклад могут только новые клиенты банка, не имевшие ранее вкладов и накопительных счетов на протяжении последних 180 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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