01 августа 2025

Свердловчанин вылетел на встречку и устроил массовое ДТП, есть жертвы. Фото

Под Артемовском в результате ДТП погибла женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии погибла 55-летняя женщина
В результате аварии погибла 55-летняя женщина Фото:

На дороге из города Артемовский (Свердловская область) в село Лебедкино водитель Renault въехал в авто, которое было перед ним, после чего вылетел на встречку, где столкнулся с японской иномаркой Toyota. Пассажирка виновника аварии погибла на месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Renault Logan, 55-летняя женщина, жительница поселка Буланаш Артемовского района, от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве. Все водители были трезвы на момент аварии.

Известно, что хозяин Renault привлекался к административной ответственности один раз. В полиции начали расследование.

Фото:

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На дороге из города Артемовский (Свердловская область) в село Лебедкино водитель Renault въехал в авто, которое было перед ним, после чего вылетел на встречку, где столкнулся с японской иномаркой Toyota. Пассажирка виновника аварии погибла на месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате ДТП пассажир автомобиля Renault Logan, 55-летняя женщина, жительница поселка Буланаш Артемовского района, от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве. Все водители были трезвы на момент аварии. Известно, что хозяин Renault привлекался к административной ответственности один раз. В полиции начали расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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