На дороге из города Артемовский (Свердловская область) в село Лебедкино водитель Renault въехал в авто, которое было перед ним, после чего вылетел на встречку, где столкнулся с японской иномаркой Toyota. Пассажирка виновника аварии погибла на месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП пассажир автомобиля Renault Logan, 55-летняя женщина, жительница поселка Буланаш Артемовского района, от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве. Все водители были трезвы на момент аварии.
Известно, что хозяин Renault привлекался к административной ответственности один раз. В полиции начали расследование.
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