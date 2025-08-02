Зеленский подал законопроект о военном присутствии Великобритании

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Зеленский подал в Верховную раду законопроект о ратификации 100-летнего соглашения с Лондоном
Зеленский подал в Верховную раду законопроект о ратификации 100-летнего соглашения с Лондоном Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с Великобританией, рассчитанного на 100 лет. Документ предусматривает военное сотрудничество, включая возможность размещения британских военных баз, а также предоставляет Лондону доступ к украинским полезным ископаемым. Информация о законопроекте опубликована на официальном сайте парламента.

Соглашение было подписано в январе во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев, но пока не вступило в силу. Оно охватывает широкий спектр вопросов — от оборонной поддержки и военных инвестиций до совместных производств и обмена технологиями. В частности, документ предполагает ежегодную помощь Украине на сумму не менее 3,6 млрд долларов, а также создание совместных флотилий и развитие военной промышленности, включая производство дронов и артиллерии.

Помощник президента РФ Николай Патрушев назвал соглашение попыткой Великобритании «создать свою колонию» на Украине. Он указал, что соглашение открывает британским кораблям доступ к Азовскому морю и предполагает присутствие британских инструкторов на украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить за тем, как положения соглашения будут реализовываться.  Украинское издание «Страна» также отметило, что после подписания соглашения с Лондоном Киев заключил аналогичную сделку с Вашингтоном, по которой США получили влияние на добычу полезных ископаемых в стране. Это решение вызвало недовольство в Великобритании.

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с Великобританией, рассчитанного на 100 лет. Документ предусматривает военное сотрудничество, включая возможность размещения британских военных баз, а также предоставляет Лондону доступ к украинским полезным ископаемым. Информация о законопроекте опубликована на официальном сайте парламента. Соглашение было подписано в январе во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев, но пока не вступило в силу. Оно охватывает широкий спектр вопросов — от оборонной поддержки и военных инвестиций до совместных производств и обмена технологиями. В частности, документ предполагает ежегодную помощь Украине на сумму не менее 3,6 млрд долларов, а также создание совместных флотилий и развитие военной промышленности, включая производство дронов и артиллерии. Помощник президента РФ Николай Патрушев назвал соглашение попыткой Великобритании «создать свою колонию» на Украине. Он указал, что соглашение открывает британским кораблям доступ к Азовскому морю и предполагает присутствие британских инструкторов на украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить за тем, как положения соглашения будут реализовываться.  Украинское издание «Страна» также отметило, что после подписания соглашения с Лондоном Киев заключил аналогичную сделку с Вашингтоном, по которой США получили влияние на добычу полезных ископаемых в стране. Это решение вызвало недовольство в Великобритании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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