02 августа 2025

Под Сумами бесследно исчезла рота десантников ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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О судьбе пропавших военнослужащих не сообщается
О судьбе пропавших военнослужащих не сообщается Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вторая рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

«В Сумской области командование 95 ОДШБр обнулило очередную роту своих десантников. По сообщениям родственников украинских военных, 2-я рота 1-го батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки», — сообщило ТАСС со ссылкой на представителей ВС РФ.

Официальные структуры ВСУ не опубликовали информацию о судьбе пропавших военнослужащих. Вместо этого на официальных страницах батальона опубликован призыв о наборе добровольцев-штурмовиков.

Как отмечало URA.RU, ранее на Сумском направлении уже сообщалось о дезертирстве штаба одного из батальонов ВСУ, отступлении командования 61-й механизированной бригады из Сум и значительных потерях среди личного состава украинских подразделений. По данным источников, аналогичные случаи пропажи целых рот уже происходили, в том числе во 2-й штурмовой роте 425-го отдельного штурмового полка.

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Вторая рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. «В Сумской области командование 95 ОДШБр обнулило очередную роту своих десантников. По сообщениям родственников украинских военных, 2-я рота 1-го батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки», — сообщило ТАСС со ссылкой на представителей ВС РФ. Официальные структуры ВСУ не опубликовали информацию о судьбе пропавших военнослужащих. Вместо этого на официальных страницах батальона опубликован призыв о наборе добровольцев-штурмовиков. Как отмечало URA.RU, ранее на Сумском направлении уже сообщалось о дезертирстве штаба одного из батальонов ВСУ, отступлении командования 61-й механизированной бригады из Сум и значительных потерях среди личного состава украинских подразделений. По данным источников, аналогичные случаи пропажи целых рот уже происходили, в том числе во 2-й штурмовой роте 425-го отдельного штурмового полка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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