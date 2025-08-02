02 августа 2025
01 августа 2025

Пермь остановилась в шаге от настоящей жары

30-градусный рубеж: где в Пермском крае его преодолели, а где нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь так и не достигла 30-градусной отметки в августе
Пермь так и не достигла 30-градусной отметки в августе Фото:

Первые дни августа 2025 года в Перми не смогли преодолеть 30-градусный рубеж. На официальной метеостанции, зафиксировав максимум +29,6 градуса, тогда как в других точках края жара достигла +31 градус. Об этом сообщают специалисты кафедры метеорологии ПГНИУ.

«В Перми на метеостанции Росгидромета 30-градусная отметка так и не была достигнута — максимальная температура остановилась на +29,6 градуса. Однако на метеостанции ПГНИУ зафиксировали +31,1 градуса в 17:38 по местному времени. В других районах Пермского края тридцатиградусная жара все же наблюдалась: метеостанции в Оханске, Кунгуре, Осе и Чайковском показали соответствующие значения», — говорится в telegram-канале «Метеорология».

Согласно прогнозам, 2 августа станет одним из самых теплых дней месяца, так как вероятность повторения подобной жары в оставшиеся дни месяца остается низкой. Уточняется, что данные по некоторым станциям поступают с задержкой, поэтому информация может быть неполной.

Ранее URA.RU рассказывало, что в начале августа пермяков ждет аномальная жара. В первой декаде августа осадки маловероятны, а температурный фон останется стабильным. В середине месяца на смену устойчивой погоде придут циклоны, которые принесут облачность и дожди. 

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Первые дни августа 2025 года в Перми не смогли преодолеть 30-градусный рубеж. На официальной метеостанции, зафиксировав максимум +29,6 градуса, тогда как в других точках края жара достигла +31 градус. Об этом сообщают специалисты кафедры метеорологии ПГНИУ. «В Перми на метеостанции Росгидромета 30-градусная отметка так и не была достигнута — максимальная температура остановилась на +29,6 градуса. Однако на метеостанции ПГНИУ зафиксировали +31,1 градуса в 17:38 по местному времени. В других районах Пермского края тридцатиградусная жара все же наблюдалась: метеостанции в Оханске, Кунгуре, Осе и Чайковском показали соответствующие значения», — говорится в telegram-канале «Метеорология». Согласно прогнозам, 2 августа станет одним из самых теплых дней месяца, так как вероятность повторения подобной жары в оставшиеся дни месяца остается низкой. Уточняется, что данные по некоторым станциям поступают с задержкой, поэтому информация может быть неполной. Ранее URA.RU рассказывало, что в начале августа пермяков ждет аномальная жара. В первой декаде августа осадки маловероятны, а температурный фон останется стабильным. В середине месяца на смену устойчивой погоде придут циклоны, которые принесут облачность и дожди. 
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