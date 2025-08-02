02 августа 2025

Крупные украинские города внезапно остались без электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские города остались без света после прилетов
Украинские города остались без света после прилетов Фото:

В Херсоне и Николаеве вечером 2 августа зафиксировали внезапное отключение электричества. По сообщениям местных СМИ, перебои начались после серии взрывов в указанных районах. Об этом сообщают СМИ. 

«В Херсоне исчез свет, причины выясняются. В Николаеве тоже был прилет и пропал свет. В городе пишут о пожаре», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания «Страна.ua». Ранее украинский телеканал «Общественное» передавал о взрывах в Николаевской области, включая административный центр — Николаев. Также сообщалось о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне, расположенном на правобережье Днепра.

Подобные перебои с электроснабжением и сообщения о взрывах уже происходили ранее в различных регионах Украины. Так, в Киеве после серии взрывов ночью возник пожар на складах, а также были повреждены объекты инфраструктуры, включая станцию метро и завод. Минобороны России ранее заявляло, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины.

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В Херсоне и Николаеве вечером 2 августа зафиксировали внезапное отключение электричества. По сообщениям местных СМИ, перебои начались после серии взрывов в указанных районах. Об этом сообщают СМИ.  «В Херсоне исчез свет, причины выясняются. В Николаеве тоже был прилет и пропал свет. В городе пишут о пожаре», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания «Страна.ua». Ранее украинский телеканал «Общественное» передавал о взрывах в Николаевской области, включая административный центр — Николаев. Также сообщалось о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне, расположенном на правобережье Днепра. Подобные перебои с электроснабжением и сообщения о взрывах уже происходили ранее в различных регионах Украины. Так, в Киеве после серии взрывов ночью возник пожар на складах, а также были повреждены объекты инфраструктуры, включая станцию метро и завод. Минобороны России ранее заявляло, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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