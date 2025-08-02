Симоньян испугалась искусственного интеллекта

Развитие искусственного интеллекта вызывают большие опасения для человечества. Такое мнение озвучила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня», — заявила Симоньян в эфире программы «Настоящее историческое» на Радио России.
Несмотря на это, она отметила, активно пользуется возможностями ИИ. По словам Симоньян, современные медиаменеджеры и сотрудники СМИ вынуждены применять новейшие технологии, чтобы сохранять конкурентоспособность. Она добавила, что руководители крупных медиа не могут игнорировать возможности ИИ, так как это негативно скажется на результатах их деятельности.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова указывала на отсутствие законодательной базы для использования ИИ, особенно в избирательных процессах, что может привести к манипуляциям и подрыву доверия к выборам. Также отмечалось, что дипфейки, созданные с помощью ИИ, затрудняют опровержение фейков и требуют срочного принятия мер.
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