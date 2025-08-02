Актриса Юлия Пересильд приехала в деревню Малый Турыш (Свердловская область). Там она вместе с командой «МАNДРАГОРА» выступила в качестве хедлайнера на фестивале «Посреди нигде».
«Сегодня выступаем на фестивале „Посреди нигде“. Ну, а завтра выступаем в „Ельцин Центре“ с другой программой — „Птица победы“», — поделилась Пересильд в своем telegram-канале.
На фестивале также выступила группа «Внимание, брусника!». Для гостей подготовили лабиринт из соломы, маркет локальных мастеров, лекторий, фотосессии с коровами, йога-занятия и полевой ресторан. От последнего не смогла отказаться и сама актриса.
«Очень люблю коров. Они какие-то волшебные существа для меня с их глазами и ресницами. Вот, сфоткались командой», — поделилась Юлия.
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