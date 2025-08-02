02 августа 2025

Юлия Пересильд приехала в свердловскую деревню и устроила фотосессию с коровами. Видео

Юлия Пересильд выступила на уральском фестивале «Посреди нигде»
© Служба новостей «URA.RU»
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Актриса вышла на сцену в венке из цветов
Актриса вышла на сцену в венке из цветов Фото:

Актриса Юлия Пересильд приехала в деревню Малый Турыш (Свердловская область). Там она вместе с командой «МАNДРАГОРА» выступила в качестве хедлайнера на фестивале «Посреди нигде».

«Сегодня выступаем на фестивале „Посреди нигде“. Ну, а завтра выступаем в „Ельцин Центре“ с другой программой — „Птица победы“», — поделилась Пересильд в своем telegram-канале. 

На фестивале также выступила группа «Внимание, брусника!». Для гостей подготовили лабиринт из соломы, маркет локальных мастеров, лекторий, фотосессии с коровами, йога-занятия и полевой ресторан. От последнего не смогла отказаться и сама актриса.

«Очень люблю коров. Они какие-то волшебные существа для меня с их глазами и ресницами. Вот, сфоткались командой», — поделилась Юлия. 

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Актриса Юлия Пересильд приехала в деревню Малый Турыш (Свердловская область). Там она вместе с командой «МАNДРАГОРА» выступила в качестве хедлайнера на фестивале «Посреди нигде». «Сегодня выступаем на фестивале „Посреди нигде“. Ну, а завтра выступаем в „Ельцин Центре“ с другой программой — „Птица победы“», — поделилась Пересильд в своем telegram-канале.  На фестивале также выступила группа «Внимание, брусника!». Для гостей подготовили лабиринт из соломы, маркет локальных мастеров, лекторий, фотосессии с коровами, йога-занятия и полевой ресторан. От последнего не смогла отказаться и сама актриса. «Очень люблю коров. Они какие-то волшебные существа для меня с их глазами и ресницами. Вот, сфоткались командой», — поделилась Юлия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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