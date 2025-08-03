Следствию стала известна причина смерти почти половины жертв в «Крокусе»

Около 70 из 149 погибших при теракте в «Крокусе» скончались от последствий возгорания, а не от огнестрельных ранений. Об стало известно из материалов дела.
«От опасных факторов пожара погибли около 70 человек из 149», — передает содержание документов ТАСС. Там добавили, что причиной смерти стал ожог дыхательных путей в сочетании с отравлением угарным газом.
Остальные жертвы погибли либо от огнестрельных ранений, либо по неустановленным причинам. В материалах дела отмечается, что в момент теракта опасности подвергались около двух тысяч посетителей концертного зала. Из них почти 1,7 тысячи человек впоследствии не обращались за медицинской помощью.
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