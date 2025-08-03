Следствию стала известна причина смерти почти половины жертв в «Крокусе»

Около 70 пострадавших в Крокусе скончались от ожогов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар стал причиной смерти для половины погибших в «Крокусе»
Пожар стал причиной смерти для половины погибших в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Около 70 из 149 погибших при теракте в «Крокусе» скончались от последствий возгорания, а не от огнестрельных ранений. Об стало известно из материалов дела.

«От опасных факторов пожара погибли около 70 человек из 149», — передает содержание документов ТАСС. Там добавили, что причиной смерти стал ожог дыхательных путей в сочетании с отравлением угарным газом.

Остальные жертвы погибли либо от огнестрельных ранений, либо по неустановленным причинам. В материалах дела отмечается, что в момент теракта опасности подвергались около двух тысяч посетителей концертного зала. Из них почти 1,7 тысячи человек впоследствии не обращались за медицинской помощью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 70 из 149 погибших при теракте в «Крокусе» скончались от последствий возгорания, а не от огнестрельных ранений. Об стало известно из материалов дела. «От опасных факторов пожара погибли около 70 человек из 149», — передает содержание документов ТАСС. Там добавили, что причиной смерти стал ожог дыхательных путей в сочетании с отравлением угарным газом. Остальные жертвы погибли либо от огнестрельных ранений, либо по неустановленным причинам. В материалах дела отмечается, что в момент теракта опасности подвергались около двух тысяч посетителей концертного зала. Из них почти 1,7 тысячи человек впоследствии не обращались за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...