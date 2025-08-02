Фигура пропала с улицы (архивное фото)
Рано утром 3 августа в Шадринске Курганской области злоумышленники украли фигуру зайца с улицы Ленина. Об этом рассказали очевидцы. В городе считалось, что если зайчика потереть рукой и загадать желание, то оно может сбыться.
«В четыре часа утра украли „Волшебного зайца“. Он полюбился жителям и гостям города тем, что действительно исполняет добрые желания», — сообщается в telegram-канале «Шадринск».
Горожане надеются, что арт-объект скоро найдут. Уличные камеры засекли тех, кто его похитил.
Арт-объект украли с улицы Ленина
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