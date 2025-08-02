02 августа 2025

Курганцы похитили скульптуру зайца, который исполнял мечты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фигура пропала с улицы (архивное фото)
Фигура пропала с улицы (архивное фото) Фото:

Рано утром 3 августа в Шадринске Курганской области злоумышленники украли фигуру зайца с улицы Ленина. Об этом рассказали очевидцы. В городе считалось, что если зайчика потереть рукой и загадать желание, то оно может сбыться.

«В четыре часа утра украли „Волшебного зайца“. Он полюбился жителям и гостям города тем, что действительно исполняет добрые желания», — сообщается в telegram-канале «Шадринск».

Горожане надеются, что арт-объект скоро найдут. Уличные камеры засекли тех, кто его похитил. 

Арт-объект украли с улицы Ленина
Арт-объект украли с улицы Ленина
Фото:

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Рано утром 3 августа в Шадринске Курганской области злоумышленники украли фигуру зайца с улицы Ленина. Об этом рассказали очевидцы. В городе считалось, что если зайчика потереть рукой и загадать желание, то оно может сбыться. «В четыре часа утра украли „Волшебного зайца“. Он полюбился жителям и гостям города тем, что действительно исполняет добрые желания», — сообщается в telegram-канале «Шадринск». Горожане надеются, что арт-объект скоро найдут. Уличные камеры засекли тех, кто его похитил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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