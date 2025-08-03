Россию атаковала почти сотня беспилотников ВСУ

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Над Россией уничтожено 93 беспилотника ВСУ
Над Россией уничтожено 93 беспилотника ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО России уничтожили 93 украинских беспилотника над территорией России и акваторией Черного моря в ночь на 3 августа . Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:30 по московскому времени 2 августа до 05:00 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. По данным ведомства, основная часть дронов — 60 аппаратов — была сбита над Черным морем. Еще 18 беспилотников перехватили в небе над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской. По одному летательному аппарату сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и Республике Крым. 

Ранее стало известно о ночной атаке ВСУ на Сочи — в городе и районе вокруг него были слышны взрывы, на НПЗ в Адлере произошел пожар. Об этом пишет «Царьград».

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Средства ПВО России уничтожили 93 украинских беспилотника над территорией России и акваторией Черного моря в ночь на 3 августа . Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В течение прошедшей ночи с 23:30 по московскому времени 2 августа до 05:00 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. По данным ведомства, основная часть дронов — 60 аппаратов — была сбита над Черным морем. Еще 18 беспилотников перехватили в небе над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской. По одному летательному аппарату сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и Республике Крым.  Ранее стало известно о ночной атаке ВСУ на Сочи — в городе и районе вокруг него были слышны взрывы, на НПЗ в Адлере произошел пожар. Об этом пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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