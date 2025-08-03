Россию атаковала почти сотня беспилотников ВСУ

Средства ПВО России уничтожили 93 украинских беспилотника над территорией России и акваторией Черного моря в ночь на 3 августа . Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:30 по московскому времени 2 августа до 05:00 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. По данным ведомства, основная часть дронов — 60 аппаратов — была сбита над Черным морем. Еще 18 беспилотников перехватили в небе над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской. По одному летательному аппарату сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и Республике Крым.
Ранее стало известно о ночной атаке ВСУ на Сочи — в городе и районе вокруг него были слышны взрывы, на НПЗ в Адлере произошел пожар. Об этом пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.