02 августа 2025

В Екатеринбурге на парковке загорелась машина. Видео

В Екатеринбурге машина загорелась на многоуровневой парковке
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар вспыхул на пятом этаже многоуровневой парковки
Пожар вспыхул на пятом этаже многоуровневой парковки Фото:

В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад загорелась машина в гаражном комплексе. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 500 квадратных метров происходит горение на пятом этаже пятиэтажного здания гаражного комплекса. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

По словам очевидцев, на месте возгорания уже работают пожарные. Свидетели делятся видео произошедшего в соцсетях.

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В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад загорелась машина в гаражном комплексе. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 500 квадратных метров происходит горение на пятом этаже пятиэтажного здания гаражного комплекса. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. По словам очевидцев, на месте возгорания уже работают пожарные. Свидетели делятся видео произошедшего в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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