Пожар вспыхул на пятом этаже многоуровневой парковки
В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад загорелась машина в гаражном комплексе. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
«На площади 500 квадратных метров происходит горение на пятом этаже пятиэтажного здания гаражного комплекса. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
По словам очевидцев, на месте возгорания уже работают пожарные. Свидетели делятся видео произошедшего в соцсетях.
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