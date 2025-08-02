Губернатор Текслер отметил заслуги челябинских железнодорожников

В первое воскресенье августа в России отмечают День железнодорожника, который для Челябинской области имеет особое значение. Губернатор Алексей Текслер в своем поздравлении отметил заслуги челябинских работников РЖД и подчеркнул историческую роль отрасли в развитии региона.
«Транссибирская магистраль превратила Челябинск в ворота Сибири и один из ключевых транспортных узлов страны. Сегодня железнодорожная сеть области продолжает играть стратегическую роль, соединяя север и юг, запад и восток России, способствуя развитию международной торговли и обеспечивая перевозку миллионов тонн грузов. Кроме того, она гарантирует комфортное передвижение для пассажиров», — отметил Текслер.
Глава региона выразил признательность всем работникам отрасли — машинистам, путейцам, диспетчерам, ремонтникам и многим другим — за их ответственность, преданность делу и вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области. Без их ежедневного труда невозможно представить стабильную работу транспортной системы, которая остается основой экономики и логистики региона.
Накануне из Челябинска в Уфу отправился первый скоростной электропоезд «Ласточка». В честь события на перроне организовали праздник. Ярко одетые актеры-мимы встречали участников события, гостей города и пассажиров.
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