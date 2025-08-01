01 августа 2025

Из Челябинска в Уфу отправилась первая «Ласточка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Действуют льготы при покупке билетов на «Ласточку»
Действуют льготы при покупке билетов на «Ласточку» Фото:

Из Челябинска в Уфу отправился скоростной электропоезд «Ласточка». Состав тронулся в 6:04 по местному времени. Об этом написал официальный telegram-канал Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Ровно в 6:04 первая „Ласточка“ отправилась из Челябинска в Уфу. По межрегиональному маршруту Челябинск — Уфа (Дема) беспересадочные поезда будут курсировать из Челябинска с субботы по понедельник, из Уфы — с пятницы по воскресенье», — рассказали в Миндортрансе.

В честь события на перроне организовали праздник. Ярко одетые актеры-мимы встречали участников события, гостей города и пассажиров. На вокзале и платформе каждому желающему вручали сувениры с фирменной символикой. В рамках мероприятия также торжественно поздравили первого пассажира, оформившего билет на новый маршрут.

На маршруте Дема — Уфа — Челябинск-Главный предусмотрены остановки на 32 станциях и остановочных пунктах. В обратном направлении, следуя от Челябинска-Главного через Уфу до Демы, поезд совершит 23 остановки. Цена билета в одном направлении по маршруту Челябинск — Уфа по стандартному тарифу составляет 1751,40 рубля. Действуют все предусмотренные законом льготы на проезд в пригородных поездах.

Как ранее писало URA.RU, с 7 июля между Челябинском и Магнитогорском начали курсировать два дополнительных скоростных поезда «Ласточка». Запустить электропоезда решили в связи с увеличившимся спросом на перевозки по данному направлению.

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Из Челябинска в Уфу отправился скоростной электропоезд «Ласточка». Состав тронулся в 6:04 по местному времени. Об этом написал официальный telegram-канал Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Ровно в 6:04 первая „Ласточка“ отправилась из Челябинска в Уфу. По межрегиональному маршруту Челябинск — Уфа (Дема) беспересадочные поезда будут курсировать из Челябинска с субботы по понедельник, из Уфы — с пятницы по воскресенье», — рассказали в Миндортрансе. В честь события на перроне организовали праздник. Ярко одетые актеры-мимы встречали участников события, гостей города и пассажиров. На вокзале и платформе каждому желающему вручали сувениры с фирменной символикой. В рамках мероприятия также торжественно поздравили первого пассажира, оформившего билет на новый маршрут. На маршруте Дема — Уфа — Челябинск-Главный предусмотрены остановки на 32 станциях и остановочных пунктах. В обратном направлении, следуя от Челябинска-Главного через Уфу до Демы, поезд совершит 23 остановки. Цена билета в одном направлении по маршруту Челябинск — Уфа по стандартному тарифу составляет 1751,40 рубля. Действуют все предусмотренные законом льготы на проезд в пригородных поездах. Как ранее писало URA.RU, с 7 июля между Челябинском и Магнитогорском начали курсировать два дополнительных скоростных поезда «Ласточка». Запустить электропоезда решили в связи с увеличившимся спросом на перевозки по данному направлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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