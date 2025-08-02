02 августа 2025

Детсад в Кургане временно остался без воды

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Воду отключили из-за аварии
Воду отключили из-за аварии Фото:

Из-за аварии на сетях в Кургане временно отключили воду в детсаду «Ромашка». Об этом сообщается в соцсетях.

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Криволапова, 54 без ХВС детсад №121. На месте работает бригада специалистов», — передает telegram-канал «Водного союза».

Рабочие ремонтируют аварийный участок водопровода. Задействована необходимая техника, отмечает канал.

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Из-за аварии на сетях в Кургане временно отключили воду в детсаду «Ромашка». Об этом сообщается в соцсетях. «В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Криволапова, 54 без ХВС детсад №121. На месте работает бригада специалистов», — передает telegram-канал «Водного союза». Рабочие ремонтируют аварийный участок водопровода. Задействована необходимая техника, отмечает канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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