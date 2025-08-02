Детсад в Кургане временно остался без воды

Воду отключили из-за аварии
Из-за аварии на сетях в Кургане временно отключили воду в детсаду «Ромашка». Об этом сообщается в соцсетях.
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Криволапова, 54 без ХВС детсад №121. На месте работает бригада специалистов», — передает telegram-канал «Водного союза».
Рабочие ремонтируют аварийный участок водопровода. Задействована необходимая техника, отмечает канал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!