Скорая приехала к дому
В Кургане ночью в микрорайоне Заозерный на крыльце многоквартирного дома заметили тело. Оно было накрыто простыней, а рядом находилась бригада скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы.
«В шестом микрорайоне Заозерного лежало тело у дома №2. На место выезжал экипаж скорой помощи», — сообщается в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликовано видео от очевидцев.
В Следственный комитет и в УМВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
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