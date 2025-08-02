02 августа 2025

В Заозерном районе в Кургане заметили тело, накрытое простыней. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая приехала к дому
Скорая приехала к дому Фото:

В Кургане ночью в микрорайоне Заозерный на крыльце многоквартирного дома заметили тело. Оно было накрыто простыней, а рядом находилась бригада скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы.

«В шестом микрорайоне Заозерного лежало тело у дома №2. На место выезжал экипаж скорой помощи», — сообщается в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликовано видео от очевидцев.

В Следственный комитет и в УМВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

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В Кургане ночью в микрорайоне Заозерный на крыльце многоквартирного дома заметили тело. Оно было накрыто простыней, а рядом находилась бригада скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы. «В шестом микрорайоне Заозерного лежало тело у дома №2. На место выезжал экипаж скорой помощи», — сообщается в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликовано видео от очевидцев. В Следственный комитет и в УМВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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