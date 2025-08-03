В аэропорту Сочи задерживаются свыше 25 рейсов

В аэропорту Сочи зафиксированы задержки рейсов
В аэропорту Сочи задерживаются более 25 рейсов. Об этом рассказали в пресс-службе местного аэропорта.
«Свыше 25 рейсов задерживаются на вылет из аэропорта Сочи», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Пять самолетов, ранее направленных на запасные аэродромы, смогли вернуться после снятия временных ограничений на работу воздушной гавани.
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