В аэропорту Сочи задерживаются свыше 25 рейсов

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В аэропорту Сочи зафиксированы задержки рейсов
В аэропорту Сочи зафиксированы задержки рейсов Фото:

В аэропорту Сочи задерживаются более 25 рейсов. Об этом рассказали в пресс-службе местного аэропорта.

«Свыше 25 рейсов задерживаются на вылет из аэропорта Сочи», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Пять самолетов, ранее направленных на запасные аэродромы, смогли вернуться после снятия временных ограничений на работу воздушной гавани.

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В аэропорту Сочи задерживаются более 25 рейсов. Об этом рассказали в пресс-службе местного аэропорта. «Свыше 25 рейсов задерживаются на вылет из аэропорта Сочи», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Пять самолетов, ранее направленных на запасные аэродромы, смогли вернуться после снятия временных ограничений на работу воздушной гавани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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