В Сочи предотвратили распространение огня на нефтебазе, по которой ударили ВСУ

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В Сочи локализовали возгорание на резервуарах с нефтепродуктами
В Сочи локализовали возгорание на резервуарах с нефтепродуктами Фото:

В Сочи удалось предотвратить распространение огня на территории нефтебазы после атаки беспилотников, выпущенных ВСУ в ночь на 3 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.

«Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализован», — сообщили в telegram-канале оперштаба региона. Общая площадь пожара, затронувшего два резервуара, составила 362 квадратных метра. Пожарные расчеты полностью ликвидировали возгорание на одном из резервуаров к 06:05, а к 07:30 по местному времени (совпадает с московским) локализовали и второй очаг.

В ночь на 3 августа над акваторией Черного моря системы ПВО сбили 60 беспилотников, запущенных по Краснодарскому краю. Падение обломков одного из аппаратов привело к пожару на нефтебазе. Загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Огонь вскоре перекинулся на второй резервуар.

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В Сочи удалось предотвратить распространение огня на территории нефтебазы после атаки беспилотников, выпущенных ВСУ в ночь на 3 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю. «Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализован», — сообщили в telegram-канале оперштаба региона. Общая площадь пожара, затронувшего два резервуара, составила 362 квадратных метра. Пожарные расчеты полностью ликвидировали возгорание на одном из резервуаров к 06:05, а к 07:30 по местному времени (совпадает с московским) локализовали и второй очаг. В ночь на 3 августа над акваторией Черного моря системы ПВО сбили 60 беспилотников, запущенных по Краснодарскому краю. Падение обломков одного из аппаратов привело к пожару на нефтебазе. Загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Огонь вскоре перекинулся на второй резервуар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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