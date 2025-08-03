В Пулково задерживаются десятки рейсов

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются больше 30 вылетающих рейсов. Информация следует из данных онлайн-табло.
С 8:00 утра по московскому времени в Пулково задерживаются более 30 рейсов. Ранее стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Санкт-Петербурга. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе атаки беспилотников ВСУ в регионе. Также он сообщал о возможном снижении скорости мобильного интернета, пишет RT.
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