В Пулково задерживаются десятки рейсов

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Самолеты задерживаются в Пулково с 8 утра по московскому времени
Самолеты задерживаются в Пулково с 8 утра по московскому времени Фото:
новость из сюжета
Массовые задержки рейсов в российских аэропортах

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются больше 30 вылетающих рейсов. Информация следует из данных онлайн-табло.

С 8:00 утра по московскому времени в Пулково задерживаются более 30 рейсов. Ранее стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Санкт-Петербурга. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе атаки беспилотников ВСУ в регионе. Также он сообщал о возможном снижении скорости мобильного интернета, пишет RT.

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В петербургском аэропорту Пулково задерживаются больше 30 вылетающих рейсов. Информация следует из данных онлайн-табло. С 8:00 утра по московскому времени в Пулково задерживаются более 30 рейсов. Ранее стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Санкт-Петербурга. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе атаки беспилотников ВСУ в регионе. Также он сообщал о возможном снижении скорости мобильного интернета, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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