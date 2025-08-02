02 августа 2025
01 августа 2025

В каких районах Тюмени дешевле всего купить квартиру в новостройке

В двух районах Тюмени цена за квадратный метр жилья составляет меньше ста тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Дешевле всего квартиры в Тюмени в новостройках продаются в Патрушева и в третьем Заречном
Дешевле всего квартиры в Тюмени в новостройках продаются в Патрушева и в третьем Заречном Фото:

В двух районах Тюмени цена за квадратный метр жилья составляет меньше ста тысяч рублей. Такие данные в своем ежемесячном отсчете опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«Удельная цена предложений новостроек в Тюмени в разрезе по районам. Третий Заречный микрорайон — 95 560 рублей, Патрушева — 98 208 рублей»,— указано в отчете риелторов. Данные представлены за июнь 2025 года.

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В двух районах Тюмени цена за квадратный метр жилья составляет меньше ста тысяч рублей. Такие данные в своем ежемесячном отсчете опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи». «Удельная цена предложений новостроек в Тюмени в разрезе по районам. Третий Заречный микрорайон — 95 560 рублей, Патрушева — 98 208 рублей»,— указано в отчете риелторов. Данные представлены за июнь 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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