В каких районах Тюмени дешевле всего купить квартиру в новостройке

Дешевле всего квартиры в Тюмени в новостройках продаются в Патрушева и в третьем Заречном
В двух районах Тюмени цена за квадратный метр жилья составляет меньше ста тысяч рублей. Такие данные в своем ежемесячном отсчете опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«Удельная цена предложений новостроек в Тюмени в разрезе по районам. Третий Заречный микрорайон — 95 560 рублей, Патрушева — 98 208 рублей»,— указано в отчете риелторов. Данные представлены за июнь 2025 года.
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