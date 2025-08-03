В Воронеже отразили атаку беспилотников

Гусев: над Воронежем было перехвачено более 25 БПЛА
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Трое пострадавших в результате атаки БПЛА находятся в больнице
Трое пострадавших в результате атаки БПЛА находятся в больнице Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 3 августа над Воронежем и территорией области силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено более 25 БПЛА. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

«Над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. По последним данным, в медицинских учреждениях продолжают лечение трое граждан, пострадавших в результате инцидента.

Наиболее тяжелое состояние наблюдается у 79-летней пациентки, которая находится в реанимационном отделении. Двое других пострадавших — 52-летний мужчина и 38-летняя женщина — получили ранения средней степени тяжести. Медики оказывают всем необходиую помощь.

В настоящее время проводятся работы по оценке нанесенного ущерба. Местные власти уже приступили к организации восстановительных мероприятий. По предварительной информации, ни один из жителей, чье жилье пострадало, не нуждается в переселении во временные пункты размещения.

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В ночь на 3 августа над Воронежем и территорией области силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено более 25 БПЛА. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев. «Над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. По последним данным, в медицинских учреждениях продолжают лечение трое граждан, пострадавших в результате инцидента. Наиболее тяжелое состояние наблюдается у 79-летней пациентки, которая находится в реанимационном отделении. Двое других пострадавших — 52-летний мужчина и 38-летняя женщина — получили ранения средней степени тяжести. Медики оказывают всем необходиую помощь. В настоящее время проводятся работы по оценке нанесенного ущерба. Местные власти уже приступили к организации восстановительных мероприятий. По предварительной информации, ни один из жителей, чье жилье пострадало, не нуждается в переселении во временные пункты размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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