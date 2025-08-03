В Воронеже отразили атаку беспилотников

В ночь на 3 августа над Воронежем и территорией области силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено более 25 БПЛА. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.
«Над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. По последним данным, в медицинских учреждениях продолжают лечение трое граждан, пострадавших в результате инцидента.
Наиболее тяжелое состояние наблюдается у 79-летней пациентки, которая находится в реанимационном отделении. Двое других пострадавших — 52-летний мужчина и 38-летняя женщина — получили ранения средней степени тяжести. Медики оказывают всем необходиую помощь.
В настоящее время проводятся работы по оценке нанесенного ущерба. Местные власти уже приступили к организации восстановительных мероприятий. По предварительной информации, ни один из жителей, чье жилье пострадало, не нуждается в переселении во временные пункты размещения.
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